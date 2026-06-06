Долар, євро або гривня: чи варто тримати всі заощадження в одній валюті

Заощадження коштів дозволяє уникнути майбутніх фінансових ризиків. Водночас потрібно знати, як правильно зберігати гроші та в якій валюті.

У якій валюті краще тримати заощадження?

Про те, як правильно обрати валюту для накопичення грошей, на своєму каналі в YouTube розповіла експертка з фінансів Єлєна Шепель.

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Передусім експертка зазначає, що кожна валюта має свої переваги та недоліки для заощаджень. Це не означає, що не потрібно накопичувати гроші в якійсь з них. Однак важливо обрати правильні умови з урахуванням індивідуальних чинників.

Найкраще, за словами фінансової експертки, тримати заощадження в різних валютах.

Коли ми говоримо про будь-які інвестиції або будь-які вкладення ваших коштів завжди пам'ятайте про диверсифікацію. Це, по суті, означає не тримати все в одному кошику, а розкладати по частинах,

– пояснила експертка.

За словами Єлєни Шепель, навіть якщо заощадження невеликі – є сенс розподіляти їх. Тобто диверсифікувати.

Наприклад, 30% накопичених коштів можна тримати в євро. Ще 30% у гривнях. А решту, 40%, – у доларах.

Експертка додає, що в такий спосіб людина в будь-який момент часу має доступ до власних коштів у різних валютах. А це дозволяє знизити ризики наслідків, коли з однією з валют щось йде не так.

До слова, Єлєна Шепель радить не тримати всі заощадження вдома готівкою. За її словами, краще обрати декілька банків, відкрити там валютні рахунки та зберігати гроші в такий спосіб.

Що потрібно знати про депозити?

У коментарі для 24 Каналу директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус банку" Дмитро Замотаєв розповів, що депозити є одним із найбільш зрозумілих інструментів для збереження грошей.

На початку літа, дохідність гривневих депозитів буде 13 – 14,5%. Найвигідніші пропозиції – 17,5% річних. Водночас експерт прогнозує, що саме гривневі депозити матимуть серед українців найбільший інтерес та вигоду.