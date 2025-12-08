Заморожено активи придністровського олігарха-сепаратиста: Україна ухвалила нове рішення

Український уряд ухвалив рішення заморозити активи одіозного олігарха з Придністров'я. Йдеться про власника холдингу "Шериф" – Віктора Гушана. Цього бізнесмена підозрюють у спвпраці з росіянами.

Що відомо про заморозку активів Гушана?

Гушан, як стало відомо, здійснював постачання важливих компонентів для російського оборонного комплексу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Zona de Securitate.

Зауважимо, що майно цього олігарха заарештували ще у 2022 році. Саме тоді було підтверджено подальшу співпрацю "Молдавізоліт" з російською військовою промисловістю. Річ у тім, що постачання товарів звідти відбувалося навіть після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зверніть увагу! Йдеться про компоненти, які використовуються для виготовлення зброї.

Зараз відомо, що Гушан має загалом 3 громадянства:

українське;

молдавське;

російське.

Водночас заробляє олігарх переважно саме на території невизнаного Придністров'я, адже там знаходиться низка його компаній (у тому числі й "Шериф"), повідомляє видання "Радіо Свобода". Також Гушан мав бізнес-активи в Україні. Саме їх і "заморозили".

Цікаво! Станом на зараз, статки Віктора Гушана оцінюють у приблизно 2 мільярди доларів.

Що відомо про співпрацю Гушана з росіянами?

Роський військово-промисловий комплекс отримував компоненти саме з тираспольського заводу "Молдавізоліт". Це підприємство належить Гушану. Водночас, потрібно зазначити, що цей завод постачає в Росію компоненти з 2008 року, про це свідчить низка заяв керівників виробництва.

Щобільше, вказаний завод має як мінімум 3 торгових дома в Росії. Зокрема, в Москві.

Україна впровадила санкції проти 2 торгових домів на російській території ще у 2023 році. А от "Молдавізоліт" не потрапив під обмеження.

Важливо! В Україні було заарештовано 2 компанії Гушана: ТОВ "Аква Т-В" та ТОВ "Екофортпост". До того ж, усе майно, що їм належить, потрапило під арешт. Йдеться, зокрема, про розкішний будинок бізнесмена.