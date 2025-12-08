Заморожено активи придністровського олігарха-сепаратиста: Україна ухвалила нове рішення
- Україна заморозила активи придністровського олігарха Віктора Гушана, якого підозрюють у постачанні компонентів для російського оборонного комплексу.
- Гушан має українське, молдавське та російське громадянства, а його статки оцінюються у 2 мільярди доларів.
Український уряд ухвалив рішення заморозити активи одіозного олігарха з Придністров'я. Йдеться про власника холдингу "Шериф" – Віктора Гушана. Цього бізнесмена підозрюють у спвпраці з росіянами.
Що відомо про заморозку активів Гушана?
Гушан, як стало відомо, здійснював постачання важливих компонентів для російського оборонного комплексу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Zona de Securitate.
Читайте також Неприємні зміни з 1 січня: Путін підготував "подарунок" для росіян
Зауважимо, що майно цього олігарха заарештували ще у 2022 році. Саме тоді було підтверджено подальшу співпрацю "Молдавізоліт" з російською військовою промисловістю. Річ у тім, що постачання товарів звідти відбувалося навіть після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Зверніть увагу! Йдеться про компоненти, які використовуються для виготовлення зброї.
Зараз відомо, що Гушан має загалом 3 громадянства:
- українське;
- молдавське;
- російське.
Водночас заробляє олігарх переважно саме на території невизнаного Придністров'я, адже там знаходиться низка його компаній (у тому числі й "Шериф"), повідомляє видання "Радіо Свобода". Також Гушан мав бізнес-активи в Україні. Саме їх і "заморозили".
Цікаво! Станом на зараз, статки Віктора Гушана оцінюють у приблизно 2 мільярди доларів.
Що відомо про співпрацю Гушана з росіянами?
Роський військово-промисловий комплекс отримував компоненти саме з тираспольського заводу "Молдавізоліт". Це підприємство належить Гушану. Водночас, потрібно зазначити, що цей завод постачає в Росію компоненти з 2008 року, про це свідчить низка заяв керівників виробництва.
Щобільше, вказаний завод має як мінімум 3 торгових дома в Росії. Зокрема, в Москві.
Україна впровадила санкції проти 2 торгових домів на російській території ще у 2023 році. А от "Молдавізоліт" не потрапив під обмеження.
Важливо! В Україні було заарештовано 2 компанії Гушана: ТОВ "Аква Т-В" та ТОВ "Екофортпост". До того ж, усе майно, що їм належить, потрапило під арешт. Йдеться, зокрема, про розкішний будинок бізнесмена.