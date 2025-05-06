Експорт падає: яка критично важлива галузь для України опинилася в складному становищі

Експорт залізної руди має надзвчайно важливе значення для України. Проте ця галузі стикається з низкою серйозних проблем. Підтвердженням цього є дані про експорт за перший квартал 2025 року.

Експорт залізної руди падає

Експорт залізорудної галузі у першому кварталі 2025 року опинився у критичному становищі. Це результат комбінації зовнішніх та внутрішніх факторів впливу, пише 24 Канал з посиланням на GMK Center. Варто наголосити, що залізорудна галузь є одним із ключових наповнювачів державного бюджету України.

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На світовому ринку на залізну руду впливають такі фактори:

Криза сталевого надвиробництва в Китаї, який є другою економікою світу.

Усунення дисбалансу на ринку залізної руди займе роки.

У квітні Міністерство промисловості, науки та ресурсів Австралії заявило, що очікує зниження цін на залізну руду у 2025 році в середньому до 85 доларів за тонну, що є тривожним сигналом. Відомство підтвердило свій попередній прогноз для сектору.

До теми! За даними Forbes, запаси залізної руди в Україні становлять понад 18 мільярдів тонн, які оцінюють у 2 трильйони доларів. Ключові родовища залізної руди зосереджені в Дніпропетровській області та в Криму. На жаль, родовища природного ресурсу на півострові контролюють росіяни з 2014 року.

Які фактори в Україні тиснуть на експорт залізної руди

Крім того, на експортерів залізної руди тиснуть фактори, які пов'язані з Україною. Перш за все йдеться про те, що держава заборгувала підприємствам понад 26,45 мільярда гривень. Це невідшкодований податок на додану вартість (ПДВ).

Важливо! У GMK Center наголошують, що відшкодоване ПДВ – це оборотні кошти для бізнесу. Підприємці можуть направити ці кошти на розвиток бізнесу та просування своєї продукції на ринках. Як результат, у березні Криворізький залізорудний комбінат повідомив про призупинення роботи через нестачу обігових коштів.

Крім того, держава вчасно не виплатила одному із ключових представників галузі понад 330 мільйонів гривень. Це сума неповерненого ПДВ за експорт залізорудного агломерату. Йдеться про Криворізький залізорудний комбінат є найбільшим виробником в країні агломерату, а вище загадані кошти дозволили б не припиняти роботу.

Аналогічну проблему у березні мала й компанія Ferrexpo з трійки топових експортерів гірничо-металургійної продукції в Україні. Податкова не повернула компанії 513 мільйона гривень податківці експортного