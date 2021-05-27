Закінчилася електроенергія: в Ірані тимчасово заборонили майнити біткойн

Іран заборонив майнити криптовалюти протягом наступних чотирьох місяців. Все тому, що енергетична промисловість не справляється з попитом.

Проблема з електроенергією в Ірані

Останні тижні уся країна – як звичайні іранці, так і підприємства – стикалася з відключеннями електроенергії до шести годин на день. Іранські шахісти навіть втратили змогу позмагатися в онлайн-чемпіонаті Азії, оскільки їм відключили світло.

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Всі знаходять спосіб майнити біткойни та інші криптовалюти. Але від сьогодні це нелегально. І навіть ті, хто мав право робити це раніше, відтепер не може, допоки ми не розв'яжемо проблему з відключенням електроенергії,

– заявив президент Хасан Рухані.

Чому іранці майнять криптовалюту

Економіка Ірану сильно постраждала після рішення Дональда Трампа вийти з ядерної угоди, яку Іран підписав зі світовими лідерами. Інфляції в країні сягнула 46,9%, фондові ринки обвалилися, а ринок нерухомості у фазі застою.

Щоб зберегти свої заощадження, іранці звернулися до майнінгу та інших дій з криптовалютами. Майнінг криптовалют розпочався в Ірані частково через наявність високо субсидованої електроенергії для енергоємної галузі.

Іран також привабив закордонних інвесторів. Компанії з Китаю, Польщі, Індії та Туреччини займаються майнінгом в Ірані.

Чи винні майнери

За останній рік споживання електроенергії в країні зросло на 20%, за словами президента.

Проте аналітики, опитані Financial Times, зауважують, що майнінг криптовалют, включаючи незаконний майнінг, – це всього 10% від загального виробництва електроенергії. Натомість ще однією причиною дефіциту електроенергії є сильна посуху цього року.