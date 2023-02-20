Російські діаманти у центрі уваги G7 та ЄС: головні виклики та вплив на світ

Європейський Союз та країни G7 обговорюють шляхи відстеження російських діамантів у світі. У рамках цього процесу можуть ухвалити серйозні кроки у майбутньому.

За словами людей, які обізнані із ситуацією, країни колективного Заходу можуть обмежити торгівлю російськими діамантами. Проте додають, що це рішення ЄС та G7 не є неминучим, адже процес відстеження діамантів на глобальному ринку надзвичайно складний.

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G7 та ЄС обговорюють російські діаманти

Попередні спроби запровадити санкційні обмеження проти сектору дорогоцінних каменів російського походження зазнали краху. Головна причина – опір країн-імпортерів. Зокрема, йдеться про Бельгію, яка є світовим центром діамантової промисловості.

Вони наголошували, що виступають проти цього кроку, оскільки це призведе до переміщення відповідних операцій в інше місце, де буде відсутній механізм відстеження дорогоцінного каміння.

Трейдери підкреслюють, що для ефективності санкцій необхідно створити механізм відстеження шляху дорогоцінних каменів.

Наразі походження діамантів стає відомим безпосередньо на першому етапі ланцюжка постачання. Цьому сприяє видання сертифіката у рамках Кімберлійського процесу, головна ціль якого – припинення продажу кривавих діамантів, які використовували для фінансування воєн. Проте далі процес відстеження стає суттєво складнішим.

Після цього оброблені камені часто змішують у торгових будинках. Ба більше, оригінальний сертифікат змінюють на документи про так зване "змішане походження". Відтак стає майже неможливо з'ясувати, де врешті-решт продають діаманти з Росії.

Водночас двоє з джерел додають, що країни G7 можуть виступити із відповідною заявою вже на наступному тижні, аби підтримати тиск на Росію напередодні річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що російський гірничодобувний гігант "Алроса" потрапив під американські санкції. На цю компанію припадає третина загальносвітового обсягу торгівлі алмазами. У валютному еквіваленті йдеться про 80 мільярдів доларів. Проте це вплив цих санкцій є вкрай обмеженим через те, що торгівля загалом зосереджена на інших ринках. Наприклад, в Індії, яка продовжує активно співпрацювати з Росією у різних сферах.