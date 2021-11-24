Загроза валютної кризи: інвестиційний банк назвав країни у зоні ризику
Джерело:CNBC
Впливовий інвестор Марк Мобіус заявив, що Туреччина, найімовірніше, не єдина країна, яка стоїть на порозі валютної кризи. Тоді як інвестиційний банк Nomura назвав держави, які знаходяться у зоні ризику.
23 листопада турецька ліра встановила новий історичний антирекорд, а долар зріс відразу на 15%. Нацвалюта обвалилася, оскільки чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган захищав суперечливе зниження центробанком процентних ставок на фоні зростання інфляції у країні.
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Відлуння обвалу турецької ліри
Інвестор Марк Мобіус вважає, що різке знецінення турецької ліри може поширитися й на інші країни. Він також зауважив, що суттєву роль у цій ситуації відіграє перспектива підняття процентних ставок у США. За його словами, за таким умов всі країни, які мають борги у доларах, потрапляють до зони ризику.
Мобіус не назвав країни, які можуть зіткнутися з валютною кризою. Проте інвестор поділився й хорошою новиною: після азійський фінансової кризи у 1997 році багато країн, які розвиваються, взяли більше позик у місцевій валюті.
Що відомо про Азійську фінансову кризуЦе економічна криза, яка вибухнула у країнах південної й східної Азії у липні 1997 року. Тоді після тривалого періоду (років) стрімкого зростання економіки неочікувано увійшли в глибоку рецесію(зниження економічної активності). Ця криза стала найпотужнішим потрясінням економіки на глобальному рівні в 1990-их роках.
Він також додав, що підвищення процентних ставок не обов'язково означає спад (big downturn) на ринках. Цей термін також використовують для позначення світової фінансової кризи, яка досягла піку у 2008 році. Інвестор зазначив, що компанії з високими доходами та хорошою маржею зможуть успішно функціонувати у середовищі зі зростанням процентних ставок.
Інвестор заявив про ймовірність валютної кризи у кількох країнах / Фото Getty Images
У цьому контексті інвестор надає перевагу Індії та Тайваню. Щодо ситуації в Туреччині Мебіус підмітив, що бенефіціаром ослаблення національної валюти може стати сектор експорту.
Компанії, якими ми володіємо у Туреччині, отримують прибуток у доларах, у євро. А з нижчою і слабкішою турецькою лірою вони працюють краще, тому що їхні витрати набагато нижчі,
– заявив він.
Ризик валютної кризи
Минулого тижня інвестиційний банк Nomura оприлюднив аналіз, згідно з яким наразі є чотири країни, які найбільш схильні до валютної кризи:
- Єгипет,
- Румунія,
- Туреччина,
- Шрі-Ланка.
Під час аналізу експерти враховували такі показники, як зовнішній борг у відсотках від валового внутрішнього продукту (ВВП), співвідношення валютних резервів до імпорту та індекс фондового ринку.
Забігаючи наперед, перспектива нормалізації грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи США на фоні поглиблення економічного спаду в Китаї – не надто вигідна комбінація для країн, які розвиваються,
– додали у Nomura.
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У листопаді 2021 року Федеральна резервна система США планує почати знижувати темпи закупівлі облігацій. Це перший крок до відмови від політики економічних стимулів, яка була запроваджена через пандемію. Чиновники ФРС заявили, що не очікують підвищення процентних ставок до тих пір, поки скорочення не завершиться, пише CNBC. Водночас усе це відбувається, коли країни, які розвиваються, стикаються з іншими проблемами:
- зростання дефіциту бюджету та рахунку поточних операцій, який є одним із компонентів платіжного балансу країни,
- також подорожчання продуктів.