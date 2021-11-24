Загроза валютної кризи: інвестиційний банк назвав країни у зоні ризику

Впливовий інвестор Марк Мобіус заявив, що Туреччина, найімовірніше, не єдина країна, яка стоїть на порозі валютної кризи. Тоді як інвестиційний банк Nomura назвав держави, які знаходяться у зоні ризику.

23 листопада турецька ліра встановила новий історичний антирекорд, а долар зріс відразу на 15%. Нацвалюта обвалилася, оскільки чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган захищав суперечливе зниження центробанком процентних ставок на фоні зростання інфляції у країні.

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Відлуння обвалу турецької ліри

Інвестор Марк Мобіус вважає, що різке знецінення турецької ліри може поширитися й на інші країни. Він також зауважив, що суттєву роль у цій ситуації відіграє перспектива підняття процентних ставок у США. За його словами, за таким умов всі країни, які мають борги у доларах, потрапляють до зони ризику.

Мобіус не назвав країни, які можуть зіткнутися з валютною кризою. Проте інвестор поділився й хорошою новиною: після азійський фінансової кризи у 1997 році багато країн, які розвиваються, взяли більше позик у місцевій валюті.

Що відомо про Азійську фінансову кризу Це економічна криза, яка вибухнула у країнах південної й східної Азії у липні 1997 року. Тоді після тривалого періоду (років) стрімкого зростання економіки неочікувано увійшли в глибоку рецесію(зниження економічної активності). Ця криза стала найпотужнішим потрясінням економіки на глобальному рівні в 1990-их роках.