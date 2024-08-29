Єдиний російський держбанк, який має філію у Китаї, у 35 разів підвищить комісії за перекази

Російський банк, який має повноцінну філію у Китаї, готує різке підвищення комісії за певні операції. Зміни запровадять уже у вересні.

Російський банк різко підніме комісію за перекази до Китаю

Йдеться про державний банк ВТБ ухвалив рішення про різке підвищення комісії за операції в юанях. Зміни планують запровадити з 1 вересня. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Додають, що найбільше комісія зросте за переведення коштів до шанхайської філії ВТБ з інших банків. Очікують на збільшення комісії у 30–35 разів до 6%. На сьогодні ця комісія становить 0,17% – 0,2% суми.

Водночас для своїх клієнтів, які переказують гроші між російським банком та китайською філією ВТБ, підвищать комісію лише на чверть – з 2,5% до 3%. Цікаво, що для того, аби платіж пройшов з банку до банку менше ніж за 10 днів, то клієнтам доведеться 4% від суми, а якщо за 5 днів – 5%.

До теми! Китайські банки, які переводили юані з Росії до Китаю, більше не співпрацюють з "ВТБ Шанхай". Головна причина – це те, що філія російського банку потрапила під санкції.

Крім того, повідомляють, що вартість залучення китайської валюти стрімко зросла. Через санкційні обмеження компаніям стає все складніше дістати юань. Ба більше, курс юаня у Росії вже на 10% відрізняється від світових котирувань.