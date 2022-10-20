Японська єна обвалилася до ключового психологічного рівня за понад 30 років

Національна валюта Японії оновила мінімум за десятиліття. Що відбувається та яка позиція експертів – читайте далі.

Японська єна обвалилася до мінімуму проти долара США за понад 32 роки. Йдеться про курс на рівні 150 єн за долар.

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Що відбувається з японською єною

На наступному тижні пройде заплановане дводенне засідання Банку Японії. Заявляють, що підвищення ставки не будуть розглядати, аби захистити валюту від подальшого послаблення. Міністр фінансів Японії також заявив про намір уряду зробити необхідні кроки проти надзвичайної волатильності на ринках.

Нещодавнє швидке та одностороннє падіння єни є небажаним. Ми категорично не можемо терпіти надмірно нестабільні рухи, спричинені спекулятивною торгівлею,

– йдеться у заяві урядовця.

Головний економіст компанії ANZ заявив, що він не надто стурбований динамікою валютної пари долар – єна. На його думку, наразі немає підстав вважати, що йдеться про територію дестабілізації для валюти. Експерт додав, що навколо цієї ситуації багато емоційних заяв.

Майже відразу після рішення Банку Японії зберегти базові ставки на низькому рівні задля підтримки економіки, офіційні особи повідомили про втручання, аби завадити подальшому знеціненню національної валюти. Цей крок ненадовго підштовхнув курс до 142 єн за долар. Додамо трохи історичного контексту: