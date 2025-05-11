Скільки доларів можна купити в банку за один раз у 2025 році

Багатьох українців турбує питання, чи є нині обмеження на продаж готівкової валюти банками та обмінниками. Про те, чи діють нині якісь "ліміти" на обмінні валютні операції, читайте далі.

Скільки доларів США можна купити в банку

Щоб уникнути валютної кризи, Національний банк України обмежив валютні операції для бізнесу та населення, встановивши ліміт на купівлю безготівкової іноземної валюти для громадян. Він діяв до грудня 2023 року, передає 24 Канал.

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Після скасування обмежень банки та обмінники в Україні нині можуть продавати клієнту необмежену кількість готівкової валюти, у тому числі долара США. Водночас попри скасування лімітів на купівлю готівкової та безготівкової валюти, обмеження на зняття готівки залишаються в силі.

Які обмеження на зняття валюти в Україні зараз

Обмеження, встановлені постановою НБУ від 24 лютого 2022 року, залишаються чинними й у 2025 році. Тобто, з особистого валютного рахунку в Україні можна зняти до 100 тисяч гривень у банківських касах та до 50 тисяч гривень через банкомати та POS-термінали.

Зауважте! При обміні валюти з особистого валютного рахунку на поточний гривневий, в банкоматах "Приватбанку" чи "Ощадбанку" одна операція не може бути більш як 20 тисяч гривень, а загальна кількість операцій на добу обмежена трьома.