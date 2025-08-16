В Україні є монети, які ніколи не потрапляли в обіг, але коштують декілька сотень тисяч гривень. Річ у тім, що деякі різновиди копійок, які були карбовані у перші роки незалежності, колекціонери можуть оцінюватися на вагу золота. Тобто навіть звичайні 2 копійки можуть коштувати 30 тисяч гривень на аукціоні.

Які монети є найрідкіснішими для продажу в Україні?

Лідер за ціною – 2 копійки 1992 року

Відповідно до даних з сайту "Монети-Ягідки", найдорожчою українською монетою є 2 копійки 1992 року, передає 24 Канал. Особливістю цієї копійки є те, що вона так і не була запущена до обігу.

До теми НБУ продає унікальну монету за 80 000 гривень: в чому її особливість

Відтак, колекціонери готові заплатити за таку монету десь 30 тисяч гривень, однак якщо копійка виготовлена з немагнітної сталі, то вартість ще вища.

Відомо, що перші українські 2 копійки 1992 року були алюмінієві і їх карбували на Луганському верстатобудівному заводі.

Для проби було створено всього від 20 до 30 копійок такого зразка, що робить їх доволі рідкісними.

По каталогу Ігоря Коломійця, видання 8, різновид монети класифікується як 1ГА.

Крім того, цікавою ознакою монети є те, що через помилку в ескізах на монеті зобразили вузький вінок.



Вигляд найдорожчої української копійки від часів незалежності / Фото "Монети-Ягідки"

Перша гривня копійкою не відстає у ціні

Наступною у списку найдорожчих копійок є 1 гривня 1992 року, що також виявилася пробною монетою України. Таку рідкісну монету знайти у продажі зараз неможливо.

Характерною ознакою перших гривень копійкою є те, що вони були виготовлені без гуртового напису.

Всього декілька екземплярів монет знаходяться в колекціях нумізматів, й всі такі гривні, що виставлені на продаж, зазвичай з приватних колекцій.

Таким чином, 1 гривня 1992 року різновиду 1.1ААг з гладким гуртом може обійтися від 12 до 37 тисяч гривень.



Рідкісна 1 гривня 1992 року, гладкий гурт / Фото "Монети-Ягідки"

Скільки коштують 10 копійок 1992 року

Є чимало різновидів 10 копійок, втім серед них рідкісні можуть коштувати до 20 тисяч гривень за монету. Як і 1 гривня 1992 року, 10 копійок того ж року викарбували на Луганському верстатобудівному заводі.

Через те, що під час карбування використовувалися різні види штемпелів, 10 копійок мають кілька різновидів.

Подекуди 10 копійок 1992 року називають "Англійський чекан" через те, що їх карбували саме англійськими штемпелями (стосується різновиду 4ВАм).

До найдорожчих належать види: 1.14ГАм, 1.34АБм, 2.21ВАк, 3.11ДАм, 3.12ДАм, 3.31ЖАг та 4ВАм.





Які 10 копійок будуть найдорожчими / Фото "Монети-Ягідки"

Зауважте! Наприклад, у 2023 році на аукціоні Віоліті була продана монета 10 копійок різновиду 4ВАм за рекордні 33 тисячі гривень.

Чим особлива 1 копійка 1992 року

На цій монеті зображений тризуб, напис "Україна" та дата 1992 року. Крім того, відомо, що існує 2 типи штампів реверсу, а саме: АА, де є дрібні ягоди та тонкий шрифт, та АЕ, де зображені великі ягоди та товстий шрифт.

Найдорожчий різновид 1 копійки 1992 року – це 1.11АЕ, де присутні великі ягоди. Ціна за таку копійку від 4 до 14 тисяч гривень.



1 копійка 1992 року за 14 тисяч гривень / Фото "Монети-Ягідки"

Не менше коштує різновид 1.35АА з маленькими ягодами – 11 тисяч гривень.



Різновид 1 копійки 1992 року / Фото "Монети-Ягідки"

Замикає 5-ку найдорожчих монет – 5 копійок 1992 року

Попри різновиди таких монет, як 2 копійки та 1 гривню 1992 років, що не були запущені в обіг, 5 копійок є обіговою монетою України.

Наприклад, 5 копійок найчастіше зустрічаються з різновидом 1.1ААм з дрібною насічкою гурту, однак вони нічого не варті. Але якщо говорити про рідкісні різновиди 5 копійок, то ціна на них може сягати навіть до 10 тисяч гривень.

Відтак, різновид 1.1ААк, крупна насічка гурта, може коштувати від 4 тисяч до 10 тисяч гривень.



Вигляд 5 копійок, що коштують 10 тисяч / Фото "Монети-Ягідки"

А за різновид 2БАм, вузький середній зуб тризуба – від 2,5 тисячі до 7 тисяч гривень.



5 копійок, що коштують до 7 тисяч гривень / Фото "Монети-Ягідки"