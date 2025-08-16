Від 1 копійки до гривні: які українські монети можуть коштувати тисячі
- Найдорожчою українською копійкою є різновид 2 копійок 1992 року, що може коштувати до 30 тисяч гривень.
- Рідкісні монети, такі як 1 гривня 1992 року та 10 копійок 1992 року, можуть досягати цін до 37 тисяч гривень і 20 тисяч гривень відповідно.
В Україні є монети, які ніколи не потрапляли в обіг, але коштують декілька сотень тисяч гривень. Річ у тім, що деякі різновиди копійок, які були карбовані у перші роки незалежності, колекціонери можуть оцінюватися на вагу золота. Тобто навіть звичайні 2 копійки можуть коштувати 30 тисяч гривень на аукціоні.
Які монети є найрідкіснішими для продажу в Україні?
- Лідер за ціною – 2 копійки 1992 року
Відповідно до даних з сайту "Монети-Ягідки", найдорожчою українською монетою є 2 копійки 1992 року, передає 24 Канал. Особливістю цієї копійки є те, що вона так і не була запущена до обігу.
Відтак, колекціонери готові заплатити за таку монету десь 30 тисяч гривень, однак якщо копійка виготовлена з немагнітної сталі, то вартість ще вища.
- Відомо, що перші українські 2 копійки 1992 року були алюмінієві і їх карбували на Луганському верстатобудівному заводі.
- Для проби було створено всього від 20 до 30 копійок такого зразка, що робить їх доволі рідкісними.
- По каталогу Ігоря Коломійця, видання 8, різновид монети класифікується як 1ГА.
- Крім того, цікавою ознакою монети є те, що через помилку в ескізах на монеті зобразили вузький вінок.
Вигляд найдорожчої української копійки від часів незалежності / Фото "Монети-Ягідки"
- Перша гривня копійкою не відстає у ціні
Наступною у списку найдорожчих копійок є 1 гривня 1992 року, що також виявилася пробною монетою України. Таку рідкісну монету знайти у продажі зараз неможливо.
- Характерною ознакою перших гривень копійкою є те, що вони були виготовлені без гуртового напису.
- Всього декілька екземплярів монет знаходяться в колекціях нумізматів, й всі такі гривні, що виставлені на продаж, зазвичай з приватних колекцій.
- Таким чином, 1 гривня 1992 року різновиду 1.1ААг з гладким гуртом може обійтися від 12 до 37 тисяч гривень.
Рідкісна 1 гривня 1992 року, гладкий гурт / Фото "Монети-Ягідки"
- Скільки коштують 10 копійок 1992 року
Є чимало різновидів 10 копійок, втім серед них рідкісні можуть коштувати до 20 тисяч гривень за монету. Як і 1 гривня 1992 року, 10 копійок того ж року викарбували на Луганському верстатобудівному заводі.
- Через те, що під час карбування використовувалися різні види штемпелів, 10 копійок мають кілька різновидів.
- Подекуди 10 копійок 1992 року називають "Англійський чекан" через те, що їх карбували саме англійськими штемпелями (стосується різновиду 4ВАм).
- До найдорожчих належать види: 1.14ГАм, 1.34АБм, 2.21ВАк, 3.11ДАм, 3.12ДАм, 3.31ЖАг та 4ВАм.
Які 10 копійок будуть найдорожчими / Фото "Монети-Ягідки"
Зауважте! Наприклад, у 2023 році на аукціоні Віоліті була продана монета 10 копійок різновиду 4ВАм за рекордні 33 тисячі гривень.
- Чим особлива 1 копійка 1992 року
На цій монеті зображений тризуб, напис "Україна" та дата 1992 року. Крім того, відомо, що існує 2 типи штампів реверсу, а саме: АА, де є дрібні ягоди та тонкий шрифт, та АЕ, де зображені великі ягоди та товстий шрифт.
- Найдорожчий різновид 1 копійки 1992 року – це 1.11АЕ, де присутні великі ягоди. Ціна за таку копійку від 4 до 14 тисяч гривень.
1 копійка 1992 року за 14 тисяч гривень / Фото "Монети-Ягідки"
- Не менше коштує різновид 1.35АА з маленькими ягодами – 11 тисяч гривень.
Різновид 1 копійки 1992 року / Фото "Монети-Ягідки"
- Замикає 5-ку найдорожчих монет – 5 копійок 1992 року
Попри різновиди таких монет, як 2 копійки та 1 гривню 1992 років, що не були запущені в обіг, 5 копійок є обіговою монетою України.
Наприклад, 5 копійок найчастіше зустрічаються з різновидом 1.1ААм з дрібною насічкою гурту, однак вони нічого не варті. Але якщо говорити про рідкісні різновиди 5 копійок, то ціна на них може сягати навіть до 10 тисяч гривень.
- Відтак, різновид 1.1ААк, крупна насічка гурта, може коштувати від 4 тисяч до 10 тисяч гривень.
Вигляд 5 копійок, що коштують 10 тисяч / Фото "Монети-Ягідки"
- А за різновид 2БАм, вузький середній зуб тризуба – від 2,5 тисячі до 7 тисяч гривень.
5 копійок, що коштують до 7 тисяч гривень / Фото "Монети-Ягідки"