Що покласти в гаманець, щоб велися гроші: народні прикмети та поради на фінансову удачу

Хоча гроші просто так мало кому дістаються, багато хто вірить: правильний підхід до гаманця може привернути фінансову удачу. Тож не дивно, що існує чимало прикмет і порад, що саме слід покласти всередину, аби гроші водилися.

Що потрібно носити в гаманці, щоб там завжди були гроші?

Головна народна прикмета щодо гаманця стверджує: у ньому завжди мають бути гроші. Навіть якщо витрати великі, повністю спустошувати гаманець не варто – принаймні одна монета має залишитися, пише 24 Канал.

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Існує також перелік речей, які, за повір’ями, здатні притягувати фінансову удачу, якщо носити їх із собою:

старовинна, рідкісна монета або купюра — вважається, що вона зберігає зв’язок із грошовою енергією минулого;

— вважається, що вона зберігає зв’язок із грошовою енергією минулого; паличка кориці або листок м’яти — аромат цих рослин, за словами езотериків, стимулює приплив грошей;

— аромат цих рослин, за словами езотериків, стимулює приплив грошей; купюра з унікальним серійним номером або перша зароблена банкнота — символ постійного грошового потоку;

— символ постійного грошового потоку; бобове зерно — здавна вважалося, що бобові мають потужну енергетику й притягують багатство;

— здавна вважалося, що бобові мають потужну енергетику й притягують багатство; пакетик з дріжджами — символ фінансового зростання та примноження;

— символ фінансового зростання та примноження; китайські монети на червоній нитці — традиційно використовують три або шість монет як оберіг для залучення достатку;

— традиційно використовують три або шість монет як оберіг для залучення достатку; шматочок червоної тканини — червоний колір асоціюється з енергією, активністю та грошовим успіхом.

Окрім цього, багато хто зберігає в гаманці купюру, отриману як подарунок від близької людини, або виграні гроші – вважається, що така енергетика підтримує стабільний фінансовий потік.

Що не варто зберігати в гаманці?

Не менш важливо, що не варто зберігати в гаманці. Наприклад, зім’яті купюри, чеки чи старі квитанції — це, за прикметами, може блокувати фінансову енергію.

Зверніть увагу! Цей матеріал має виключно розважальний характер. Народні прикмети, астрологія, тарологія, нумерологія та інші езотеричні практики не є наукою й не можуть бути основою для ухвалення важливих рішень.