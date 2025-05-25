Найважчі метали, про які могли не знати: що відомо

Серед найважчих металів у світі можна виділити одразу два, які є надщільними. Їх використовують як у промисловості, так і у медицині. Одразу варто зауважити, що ртуть не входить до цього списку.

Які метали є найважчими

Думка про те, що найважчим металом на світі є ртуть, помилкова. Насправді найважчими є метали Осмій та Іридій. У першого атомна маса становить 76, а у другого – 77, передає 24 Канал.

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Через те, що обидва метали належать до групи платиноїдів, вони мають вкрай високу щільність.

Іридій

Відомо, що іридій було виявлено у 1803 році. Самого металу іридію в земній корі мало, але його набагато більше там, де часто знаходять місця падіння метеоритів.

Особливістю цього металу є те, що він складно піддається будь-якій обробці та володіє хімічною інертністю. Крім того, ізотоп іридію широко поширений в промисловості.

Осмій

Осмій був відкритий у 1804 році. Він був виявлений у поліметалічній руді й часто зустрічається в метеоритах, але і на самій землі його чимало.

Найчастіше метал використовують у виробництві ламп розжарювання та інших приладів. Водночас через виняткову міцність використовується він і для виробництва кращих хірургічних інструментів.