Як правильно зберігати готівку: головні ризики та поради

Чимало українців досі зберігають власні збереження вдома. Проте це рішення тягне за собою низку ризиків для купюр.

Як зберігати гроші, щоб не вони цвіли

Існує чимало факторів, які впливають на стан купюр, які люди зберігають у власних домівках, інформує "РадіоТрек". Йдеться як про збереження у гривнях, так і в іноземних валютах. Через це виникає ризик, що готівка може бути пошкоджена.

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На які фактори варто звертати увагу:

Вологість – рекомендують зберігати готівку у приміщені з вологістю на рівні 30% – 60%. Річ у тому, що підвищена вологість може призвести до розшарування волокон після висихання, тоді як надто сухе середовище може призвести до пересихання паперу. Крім того, вкрай важливо, аби на купюри не потрапляла рідина;

– рекомендують зберігати готівку у приміщені з вологістю на рівні 30% – 60%. Річ у тому, що підвищена вологість може призвести до розшарування волокон після висихання, тоді як надто сухе середовище може призвести до пересихання паперу. Крім того, вкрай важливо, аби на купюри не потрапляла рідина; Бруд – потрапляння певних мікроорганізмів на банкноти може спровокувати появу цвілі. Особливо, якщо ці купюри зберігають у вологому середовищі. Часом для цього достатньо дотику до готівки брудними руками;

– потрапляння певних мікроорганізмів на банкноти може спровокувати появу цвілі. Особливо, якщо ці купюри зберігають у вологому середовищі. Часом для цього достатньо дотику до готівки брудними руками; Температура – довгий період перебування в умовах підвищеної температури може призвести до випаровування компонентів захисного покриття банкноти. Ще один ризик – послаблення захист банкноти від інших несприятливих чинників. Додають, що оптимальна температура для зберігання вважається + 18 – 22 градуси Цельсія;

– довгий період перебування в умовах підвищеної температури може призвести до випаровування компонентів захисного покриття банкноти. Ще один ризик – послаблення захист банкноти від інших несприятливих чинників. Додають, що оптимальна температура для зберігання вважається + 18 – 22 градуси Цельсія; Сонячне світло – прямі ультрафіолетові промені також шкодять купюрам, оскільки фарба на них швидко вицвітає.

Поради для зберігання готівки

Для того, аби гривні чи долари не зазнали пошкоджень варто слідувати кільком правилам. Перш за все потрібно обрати сухе та прохолодне місце для зберігання готівки. Також варто подбати про хорошу циркуляцію повітря у місці, де залишаються гроші. Крім того, можна зберігати банкноти у спеціальних захисних оболонках або конвертах. Таким чином, вдасться уникнути контакту грошей з вологою.