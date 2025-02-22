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22 лютого, 09:26
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Завдяки декільком порадам можна захистити кошти від шахраїв

Валерія Городинська
Основні тези
  • Більшість шахрайських схем з платіжними картками припадають на інтернет-схеми.
  • Рекомендації для захисту: перевірка URL сайтів, унікальні паролі, багатофакторна аутентифікація, оновлення ПЗ.

На сьогодні важливо знати як захистити свої особисті дані в інтернеті від шахраїв. Наприклад, не надавати дані карток невідомим особам, перевіряти адреси сайтів, не переходити на підозрілі посилання тощо.

Що потрібно у першу чергу захищати від шахраїв в інтернеті

Банкірка Анна Довгальська наголошує на тому, що у більшості випадків шахрайства особисті дані ніхто не може поцупити без згоди самої особи, передає 24 Канал. 

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Річ у тім, що у цифровому світі платіжну картку фактично можна сприйняти, як різновид "паспорту", адже до неї прив'язано дуже багато персональних даних. 

 

Анна Довгальська

Заступниця голови правління Глобус Банку

Тому дуже бажано, і можливо, це стане найпростішою порадою: варто поставитися до захисту даних карток, як до захисту паспорта.

Зверніть увагу! За даними НБУ, понад 83% від усіх шахрайських схем з платіжними картками припадають на інтернет-схеми, лише близько 17% – це злочинні дії за допомогою фізичних пристроїв (банкоматів, POS- та платіжних терміналів).

Які є поради не потрапити на гачок шахраїв

  • Перевіряйте URL сайті

Адреса сайту повинна починатися з "https://" й бути офіційною. Крім того, не відкривайте підозрілі посилання.

Важливо! У 2024 році, згідно з даними НБУ, 40% фішингових атак сталися через неправильне розпізнавання фальшивих сайтів.

  • Не відповідайте на сумнівні дзвінки та повідомлення

Якщо телефонують або надсилають повідомлення з проханням надати дані картки, не слід відповідати на них. Офіційні організації ніколи не запитують таку інформацію через телефонний дзвінок чи електронну пошту.

  • Не використовуйте однакові паролі

Рекомендується застосовувати унікальні паролі для кожного акаунта. Для високого рівня безпеки пароль має складатися з 12 та більше символів. Там повинні бути комбінації цифр, літер та спеціальних символів.

  • Оновлюйте програмне забезпечення

Операційна система та програми мають бути завжди оновленими, адже нові версії програм є менш вразливими і більш захищеними.

  • Використовуйте багатофакторну аутентифікацію

Бажано ввімкнути додаткові шари безпеки для своїх карток та акаунтів, щоб отримати найбільший захист від шахраїв.

  • Будьте обачними у соцмережах

Не слід відкривати фальшиві посилання в соціальних мережах та не варто поширювати свої особисті дані на сумнівних ресурсах.