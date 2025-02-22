Завдяки декільком порадам можна захистити кошти від шахраїв

На сьогодні важливо знати як захистити свої особисті дані в інтернеті від шахраїв. Наприклад, не надавати дані карток невідомим особам, перевіряти адреси сайтів, не переходити на підозрілі посилання тощо.

Що потрібно у першу чергу захищати від шахраїв в інтернеті

Банкірка Анна Довгальська наголошує на тому, що у більшості випадків шахрайства особисті дані ніхто не може поцупити без згоди самої особи, передає 24 Канал.

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Річ у тім, що у цифровому світі платіжну картку фактично можна сприйняти, як різновид "паспорту", адже до неї прив'язано дуже багато персональних даних.

Анна Довгальська Заступниця голови правління Глобус Банку Тому дуже бажано, і можливо, це стане найпростішою порадою: варто поставитися до захисту даних карток, як до захисту паспорта.

Зверніть увагу! За даними НБУ, понад 83% від усіх шахрайських схем з платіжними картками припадають на інтернет-схеми, лише близько 17% – це злочинні дії за допомогою фізичних пристроїв (банкоматів, POS- та платіжних терміналів).

Які є поради не потрапити на гачок шахраїв

Перевіряйте URL сайті

Адреса сайту повинна починатися з "https://" й бути офіційною. Крім того, не відкривайте підозрілі посилання.

Важливо! У 2024 році, згідно з даними НБУ, 40% фішингових атак сталися через неправильне розпізнавання фальшивих сайтів.

Не відповідайте на сумнівні дзвінки та повідомлення

Якщо телефонують або надсилають повідомлення з проханням надати дані картки, не слід відповідати на них. Офіційні організації ніколи не запитують таку інформацію через телефонний дзвінок чи електронну пошту.

Не використовуйте однакові паролі

Рекомендується застосовувати унікальні паролі для кожного акаунта. Для високого рівня безпеки пароль має складатися з 12 та більше символів. Там повинні бути комбінації цифр, літер та спеціальних символів.

Оновлюйте програмне забезпечення

Операційна система та програми мають бути завжди оновленими, адже нові версії програм є менш вразливими і більш захищеними.

Використовуйте багатофакторну аутентифікацію

Бажано ввімкнути додаткові шари безпеки для своїх карток та акаунтів, щоб отримати найбільший захист від шахраїв.

Будьте обачними у соцмережах

Не слід відкривати фальшиві посилання в соціальних мережах та не варто поширювати свої особисті дані на сумнівних ресурсах.