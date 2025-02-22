Завдяки декільком порадам можна захистити кошти від шахраїв
- Більшість шахрайських схем з платіжними картками припадають на інтернет-схеми.
- Рекомендації для захисту: перевірка URL сайтів, унікальні паролі, багатофакторна аутентифікація, оновлення ПЗ.
На сьогодні важливо знати як захистити свої особисті дані в інтернеті від шахраїв. Наприклад, не надавати дані карток невідомим особам, перевіряти адреси сайтів, не переходити на підозрілі посилання тощо.
Що потрібно у першу чергу захищати від шахраїв в інтернеті
Банкірка Анна Довгальська наголошує на тому, що у більшості випадків шахрайства особисті дані ніхто не може поцупити без згоди самої особи, передає 24 Канал.
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Річ у тім, що у цифровому світі платіжну картку фактично можна сприйняти, як різновид "паспорту", адже до неї прив'язано дуже багато персональних даних.
Тому дуже бажано, і можливо, це стане найпростішою порадою: варто поставитися до захисту даних карток, як до захисту паспорта.
Зверніть увагу! За даними НБУ, понад 83% від усіх шахрайських схем з платіжними картками припадають на інтернет-схеми, лише близько 17% – це злочинні дії за допомогою фізичних пристроїв (банкоматів, POS- та платіжних терміналів).
Які є поради не потрапити на гачок шахраїв
- Перевіряйте URL сайті
Адреса сайту повинна починатися з "https://" й бути офіційною. Крім того, не відкривайте підозрілі посилання.
Важливо! У 2024 році, згідно з даними НБУ, 40% фішингових атак сталися через неправильне розпізнавання фальшивих сайтів.
- Не відповідайте на сумнівні дзвінки та повідомлення
Якщо телефонують або надсилають повідомлення з проханням надати дані картки, не слід відповідати на них. Офіційні організації ніколи не запитують таку інформацію через телефонний дзвінок чи електронну пошту.
- Не використовуйте однакові паролі
Рекомендується застосовувати унікальні паролі для кожного акаунта. Для високого рівня безпеки пароль має складатися з 12 та більше символів. Там повинні бути комбінації цифр, літер та спеціальних символів.
- Оновлюйте програмне забезпечення
Операційна система та програми мають бути завжди оновленими, адже нові версії програм є менш вразливими і більш захищеними.
- Використовуйте багатофакторну аутентифікацію
Бажано ввімкнути додаткові шари безпеки для своїх карток та акаунтів, щоб отримати найбільший захист від шахраїв.
- Будьте обачними у соцмережах
Не слід відкривати фальшиві посилання в соціальних мережах та не варто поширювати свої особисті дані на сумнівних ресурсах.