На це легко "повестися": Гороховський розкрив найпопулярніший спосіб шахрайства з картками

Одним з найпопулярніших серед шахраїв методом обману власників банківських карток стали дзвінки з проханням натиснути певні цифри на клавіатурі.

Про це розповів співзасновник monobank Олег Гороховський.

За якою схемою діють шахраї?

Олег Гороховський пояснив, що останніми місяцями серед так званих "офісників" поширилася нова шахрайська схема: людям телефонують через автоматичну систему (IVR) та повідомляють, що у їхній застосунок нібито було виконано вхід з невідомого пристрою.

Користувачам кажуть: "Якщо це були не ви – натисніть 1".

Після цього людину з'єднують із шахраєм, який переконує переказати кошти на "резервний рахунок" або оформити кредит, щоб нібито врятувати гроші.

Захиститися від цього дуже просто – треба запам'ятати одне правило: monobank не телефонує! P.S. Якщо IVR просить замість "1" натиснути 2, 3 чи навіть 4 – це все одно шахраї,

– наголосив Олег Гороховський.

Довідка. У випадку подібного шахрайства українці можуть звернутися до правоохоронців або одразу подати звернення до кіберполіції – через форму на сайті чи за номером 0800 50 51 70. Після цього має бути розпочате розслідування, і якщо зловмисника встановлять та його провину доведуть у суді, потерпілий матиме право вимагати компенсацію матеріальних і моральних збитків.

