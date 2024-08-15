Тривають переговори Росії та Індії: як розвиваються відносини між цими країнами

Відновилися переговори між Центробанками Росії та Індії. Вирішується питання організації торгівлі в національній валюті між цими країнами.

Яке рішення планують прийняти

Делегація індійського центрального банку уже прибула в Росію. Основною ціллю цього візиту є визначення курсу рупії до рубля.

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Центробанки обох країн планують розширення торгівлі між Індією та Росією. Розрахунок при проведенні такого роду операцій зараз відбувається в національній валюті.

Саме тому фінансові установи Індії та Росії хочуть встановити базовий курс. Таким чином ці Центробанки хочуть не враховувати, при своїх розрахунках, вартість валюти до долара.

Які відносини між Росією та Індією

Зараз Росія є одним з найбільших експортерів до Індії. З початку фінансового року (з квітня 2024 року) експорт зріс до 23,78 мільярда доларів. Для порівняння, це на 20,3% більше ніж в аналогічний період минулого року.

Імпорт Індії з Росії зріс після початку повномасштабної війни в Україні.