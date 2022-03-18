Як не стати жертвою інтернет-шахраїв

Під виглядом закликів допомоги шахраї виманюють гроші у довірливих українців

Кібермародери навіть під час війни вдаються до підлих шахрайських схем.

Наприклад, шахраї розміщують в Інтернеті оголошення щодо продажів бронежилетів чи необхідності закупівлі ліків на передову. Волонтери, які допомагають нашим захисникам, перераховують гроші зловмисникам, а ті потім не виконують свої зобов’язання, а привласнюють кошти.

Також дізнайтесь скільки грошей вже зібрали на армію через Дію

Повідомляйте про такі випадки Кіберполіцію. Щоб жоден шахрай не зміг нажитися на війні.

Найпоширеніші ознаки шахрайських оголошень:

Вказано неофіційні канали зв’язку (особисті мобільні телефони, банківські картки)

Відсутні посилання на офіційних представників волонтерських спільнот/ВЦА/Червоного хреста

Надто конкретні або ж незрозумілі запити (наприклад, системи нічного бачення сірого вовка калібру 7.62), запити дорогого медичного/воєнного обладнання

Акцент на емоціях провини, жалю, а текст часто виділений великими літерами та знаками оклику

Вказано суми зібраних коштів без інструменту їхнього підрахунку (чеків, системи Patreon, краудфайдингових платформ)

Текст перекладений автоматичним перекладачем (багато русизмів, неправильно вжиті форми слів)

Надто очевидні запити (їжа, медикаменти)

Допомагайте армії та українцям, постраждалим від російської агресії, але використовуйте надійні джерела.

Національний банк України відкрив спеціальні рахунки для збору коштів.

До теми Виявлено фейкові листи від начебто НБУ про збір коштів на ЗСУ в криптовалюті

Зробити швидкий переказ з картки на армію можна за посиланням.

Переказати кошти на допомогу українцям, постраждалим від російської агресії можна тут.