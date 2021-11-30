Вже вище за 27 гривень: чи продовжить долар стрімко рости у грудні

Відколи в новинах з'явилася інформація про можливе повномасштабне вторгнення Росії в Україну, гривня щодня падає в ціні. Як довго триватиме це падіння, журналісти 24 каналу розпитали аналітиків.

НБУ встановив офіційний курс на рівні 27,17 гривні за долар у вівторок, 30 листопада. Таким чином гривня оновила 4-місячний мінімум проти долара. Востаннє гривня була слабшою ще 23 липня.

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Чому гривня падає

Військова агресія

Ще 22 листопада розвідка США розкрила плани Росії щодо можливого вторгнення в Україну, яке може трапитися на початку 2022 року. За даними розвідки, Росія готує наступ з трьох сторін: окупованого Криму, кордону Росії та кордону Білорусі.

Іноземні інвестори почали масово виходити з українського ринку, чим знецінили гривню. Ситуацію погіршила заява президента Володимира Зеленського про можливий державний переворот.

На наш погляд, ринок перебуває під тиском, пов'язаним із посиленням ризику воєнної агресії на сході країни. Швидше за все, негативний вплив на ринок мала заява президента Зеленського на пресконференції про путч, який нібито готується під керівництвом Ріната Ахметова. Євгенія Охтирко Аналітикиня Concorde Capital

Попит на валюту

Ці події призвели до значного попиту на іноземну валюту. А за правилами ринку, якщо попит на щось зростає, то зростає і його ціна.

У другій половині листопада відтік іноземних інвесторів з ринку ОВДП (цінних паперів України) склав 4,3 мільярда гривень.

Населення також запанікувало. За даними НБУ, з початку листопада чисті купівлі валюти населенням сягнули 200 мільйонів доларів.

До купівлі валюти приєдналичя ще й спекулянти. Така поведінка покупців викликана активним фоном новин навколо ризиків вторгнення РФ в Україну в найближчі місяці. Геополітична напруга формує сильний пресинг на всі активи, пов'язані з Україною, єврооблігації, корпоративні облігації. Віталій Мінько Аналітик та директор Forex Club у Львові

Не допомогли гривні навіть НБУ та МВФ:

Щоб втримати гривню від обвалу, НБУ втрутився та почав продавати долар зі своїх резервів. Обсяг інтервенцій за минулий тиждень склав 630,1 мільйона доларів. Це найбільший тижневий обсяг продажу валюти регулятором з початку року.

Минулого тижня МВФ надав Україні транш у розмірі 700 мільйонів доларів. Зазвичай такі новини позитивно впливають на курс гривні, адже співпраця з МВФ – це ознака довіри до України. Але ця позитивна новина не перебила негативні новини щодо агресії з боку Росії.

Як довго ростиме долар

З початку року НБУ купив 3,6 мільярда доларів, а продав 984,7 мільйона доларів.

Анна Волуйчак, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку, вважає, що на початку цього тижня з високою ймовірністю долар продовжить рости. Проте, на її думку, потенціал для зростання курсу долару вже скоро може бути вичерпано. Якщо ситуація на кордоні не буде погіршуватися, вже цього тижня може початися курсовий розворот.

Думаю, що очікувати його можна у другій половині тижня. Як тільки зростання котирувань зупиниться, значний обсяг відкладеної пропозиції почне чинити суттєвий тиск на долар та призведе до динамічного зміцнення гривні. Анна Волуйчак Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку

Віталій Мінько з Forex Club очікує, що курс продовжить зниження і закріпиться у зоні 27,05 – 27,15 гривні за долар , після чого можна орієнтуватися на позначку 27,50 гривні за долар.

, після чого можна орієнтуватися на позначку 27,50 гривні за долар. На думку Анни Волуйчак з ОТП Банку, торги на міжбанку цього тижня проходитимуть в досить широкому діапазоні 26,90 – 27,35 гривні за долар .

. Аналітик ICU, Тарас Котович, вважає, що ринок має збалансуватися вже цього тижня в діапазоні 27,00 – 27,50 гривні за долар.

Курс долара у 2021 році / Інфографіка 24 каналу