Українці можуть втратити пенсію через стаж: як цього уникнути у 2026 році

До 2004 року в Україні обліковували трудовий стаж, а не страховий. Згодом правила зазнали змін, але всі періоди роботи до 1 січня 2004 року все одно зараховуються повністю.

Як українцям не втратити пенсію?

Однак для цього потрібні документи, щоб його підтвердили, про що зазначили у Пенсійному фонді.

Для цього потрібна трудова книжка. За її відсутності (а також у випадках, коли в трудовій книжці відсутні необхідні записи або містяться неправильні чи неточні записи) для підтвердження стажу приймаються: дані, які наявні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

довідки;

виписки із наказів;

особові рахунки;

відомості на видачу заробітної плати;

посвідчення;

характеристики;

письмові трудові договори;

угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, які містять відомості про періоди роботи.

За відсутності документів та неможливості їх одержання у зв’язку з воєнними діями, стихійним лихом, аваріями або іншими надзвичайними ситуаціями стаж роботи встановлюється на підставі показань не менше двох свідків, які б знали заявника по спільній роботі.

Зверніть увагу! Якщо в трудовій книжці є записи до 1 січня 2004 з помилками чи про роботу в окупованих Росією регіонах, то підтвердження такого стажу проводить спеціальна комісія.

Чому ж українці можуть втратити пенсію?

Річ у тім, що у 2026 році для виходу на пенсію потрібно щонайменше 15 років страхового стажу. Про це розповідала начальниця відділу головного управління Пенсійного фонду України в Рівненській області Тетяна Васильєва.

Якщо людина має від 15 до 23 років стажу, то вона може вийти на пенсію у 65 років. Але якщо стаж до 2004 року не підтверджений, і людина має менш як 15 років цього стажу, то виплату людині не призначать.

Важливо! Тоді їй призначать не пенсію, а соціальну допомогу.

Що ще слід знати про трудову книжку?