Українці можуть втратити пенсію через стаж: як цього уникнути у 2026 році
- Документи, що підтверджують стаж до 2004 року, необхідні для уникнення втрати пенсії.
- За відсутності документів стаж може бути підтверджений свідками.
До 2004 року в Україні обліковували трудовий стаж, а не страховий. Згодом правила зазнали змін, але всі періоди роботи до 1 січня 2004 року все одно зараховуються повністю.
Як українцям не втратити пенсію?
Однак для цього потрібні документи, щоб його підтвердили, про що зазначили у Пенсійному фонді.
Для цього потрібна трудова книжка. За її відсутності (а також у випадках, коли в трудовій книжці відсутні необхідні записи або містяться неправильні чи неточні записи) для підтвердження стажу приймаються: дані, які наявні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
- довідки;
- виписки із наказів;
- особові рахунки;
- відомості на видачу заробітної плати;
- посвідчення;
- характеристики;
- письмові трудові договори;
- угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, які містять відомості про періоди роботи.
За відсутності документів та неможливості їх одержання у зв’язку з воєнними діями, стихійним лихом, аваріями або іншими надзвичайними ситуаціями стаж роботи встановлюється на підставі показань не менше двох свідків, які б знали заявника по спільній роботі.
Зверніть увагу! Якщо в трудовій книжці є записи до 1 січня 2004 з помилками чи про роботу в окупованих Росією регіонах, то підтвердження такого стажу проводить спеціальна комісія.
Чому ж українці можуть втратити пенсію?
Річ у тім, що у 2026 році для виходу на пенсію потрібно щонайменше 15 років страхового стажу. Про це розповідала начальниця відділу головного управління Пенсійного фонду України в Рівненській області Тетяна Васильєва.
Якщо людина має від 15 до 23 років стажу, то вона може вийти на пенсію у 65 років. Але якщо стаж до 2004 року не підтверджений, і людина має менш як 15 років цього стажу, то виплату людині не призначать.
Важливо! Тоді їй призначать не пенсію, а соціальну допомогу.
Що ще слід знати про трудову книжку?
- Оцифровувати трудову книжку мають ті люди, яким призначили пенсію до 2021 року, та які надалі працювали. Зробити це слід до 10 червня 2026 року. Після цієї дати паперова трудова книжка не матиме юридичної сили для підтвердження стажу.
- Перевести трудову книжку в електронну форму можна за допомогою верпорталу Пенсійного фонду. Але скановані копії всіх заповнених сторінок трудової книжки необхідно подавати у хронологічному порядку.