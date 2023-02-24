Російські мільярдери зазнали масових втрат за рік війни, але деякі змогли збільшити капітали

Повномасштабна війна Росії проти України рівно рік тому сколихнула увесь світ. Країни колективного Заходу запровадили рекордні санкції проти агресора. Російські мільярдери зафіксували також значні втрати.

23 лютого 2022 року загальні статки 23 російських мільярдів, які входили до п'ятисот найзаможніших людей світу, оцінювали у 339 мільярдів доларів. За останні 12 місяців їхні капітали, на щастя, суттєво зменшилися.

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Втрати російських мільярдерів за рік війни

За рік повномасштабної війни росіяни сумарно втратили 67 мільярдів доларів або 20%. Фінансові збитки інших учасників рейтингу Bloomberg Billionaires Index у понад 4 рази менші.

Трійка головних аутсайдерів серед російських мільярдерів виглядає так:

Лідером за втратами став Олексій Мордашов підприємець та генеральний директор, основний власник найбільшого виробника сталі у Росії. Йдеться про компанію "Северсталь". Він зафіксував збитки у 6,7 мільярда доларів . Наразі його статки оцінюють у 19,8 мільярда доларів. Мордашов все ще займає 4 сходинку серед найзаможніших людей держави-агресорки;

Він зафіксував збитки у . Наразі його статки оцінюють у доларів. Мордашов все ще займає 4 сходинку серед найзаможніших людей держави-агресорки; Далі йде Володимир Лісін, одним із головних активів якого є Новолипецький металургійний комбінат. Він втратив 5,8 мільярда доларів за рік. Тепер його статки становлять 20,5 мільярда доларів .

доларів за рік. Тепер його статки становлять . Першу трійку закриває Роман Абрамович з фінансовими збитками у розмірі 5,7 мільярда доларів США. Він був вимушений власні активи у Лондоні. Зокрема, футбольний клуб Челсі. На цю мить його особисті статки оцінюють у 7,8 мільярда доларів.

На жаль, у рамках дослідження цього питання виявили й кілька винятків. Серед російських мільярдерів були й ті, хто зуміли збільшити свої капітали. Серед них Андрій Гур'єв, який став багатшим на 2,1 мільярда доларів. Його капітал становить 9,6 мільярда доларів.

Головна причина такого "успіху" – стрімке подорожчання акцій "ФосАгро". Це один із найбільших виробників фосфорних добрив у Європі. Аналогічні динаміку зафіксували ще два російських багатії:

Алішер Усманов, капітал якого зріс на 1,2 мільярда доларів до 19,4 мільярда доларів;

доларів до 19,4 мільярда доларів; Михайло Прохоров за останні 12 місяців заробив 0,2 мільярда доларів. Наразі його статки оцінюють у 13,9 мільярда доларів.

Водночас аналіз ситуації, у якій перебувають найбагатші люди Росії, свідчить про те, що кілька рандів різноманітних санкцій від США, Європейського Союзу та Канади мали обмежений довготривалий ефект. Зокрема, сукупний капітал російських багатіїв досяг своєрідного дна лише через два тижні після повномасштабного вторгнення в Україну. Тоді йшлося про втрату 92 мільярдів доларів.