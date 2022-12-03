Новий провал Росії: чому банки Киргизстану масово відмовляються обслуговувати картки "Мир"

Росія активно намагається знайти варіанти для обходу санкції країни Заходу та незручностей, які виникли через відмову багатьох компаній працювати на ринку після початку повномасштабної агресії проти України. Деякі з них навіть тимчасово працювали, але схоже ця історія наближається до чергового краху.

Цього разу події розвиваються у Киргизстані, де кілька банків вирішили припинити обслуговувати російські платіжні картки "Мир". Ключова причина – побоювання через запровадження санкцій зі сторони США. Важливо, що про це повідомив заступник глави Національного банку Киргизстану Кайип Куленбеков.

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Крах російських планів у Киргизстані

Банкір заявив, що західні санкційні обмеження можуть створити серйозні труднощі для киргизьких банків. Зокрема, йдеться про обслуговування кореспондентських рахунків їхніх фінустанов за кордоном. Куленбеков також наголосив, що центральний банк не чинив ніякого тиску на рішення, яке ухвалили комерційні банки Киргизстану.

Тож на початку листопада 2022 року 50% банків відмовилися від співпраці з російською платіжною системою. Проте 23 комерційних банки у Киргизстані все ще продовжують обслуговувати картки "Мир", інформує "Економічна правда".

Що відомо про платіжну систему "Мир" Це російський оператор карток. Щось на кшталт західних компаній Це російський оператор карток. Щось на кшталт західних компаній Visa і MasterCard , які після початку повномасштабної війни проти України покинули ринок агресора. У цій системі нараховують приблизно 110 мільйонів карток.

Нагадаємо, що від обслуговування російської платіжної системи відмовилися або скоротили співпрацю з нею ще у кількох країнах, оскільки є загроза запровадження вторинних санкцій. Серед них банки в:

Узбекистані,

Таджикистані,

Казахстані,

Туреччині,

Вʼєтнамі,

Вірменії.

Оплатити послуги або товари у вище згаданих країнах з використання цих карток виходить теж далеко не завжди. Натомість у Білорусі, з території якої росіяни періодично запускають ракети по Україні, з платіжною системою "Мир" по суті не виникає жодних проблем.