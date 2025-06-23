Трамп – загроза: як інвестори тікають з ринків США до ЄС

Німецька економіка бореться зі скороченням замовлень та відсутністю конкурентоспроможності. Проте на фінансових ринках акції зростають – капітал тікає зі США, рятуючись від президента Трампа.

Що відбувається на фондових ринках

В першій половині 2025 року Європейські фондові ринки вперше за багато років перевершили американські. Аналітики пов'язують такі зміни з президентом США Дональдом Трампом, пише 24 Канал з посиланням на Der Spiegel.

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За словами інвестиційних менеджерів та економістів, міжнародні інвестори вивели мільярди з ринків США та перемістили їх до Європи. Основними причинами відтоку капіталу зі Сполучених Штатів є загрози запровадження мит і непередбачуваність політики Трампа.

Чому інвестори бачать загрозу у Трампі

Оскільки президент США досі реалізував свої початкові погрози щодо мит лише у пом'якшеній формі, страхи фінансових ринків стосовно торгових воєн між США та рештою світу також трохи вщухли. Втім, невпевненість у тому, що щось може повторитися будь-якої миті залишається.

Цікаво! Схильність Трампа швидко відступати після агресивних загроз принесла йому у фінансовому світі прізвисько "Тако" (Taco): "Трамп завжди трусить" (Trump always chickens out).

З відпливом капіталу США міжнародні грошові потоки змінили напрям. Головними європейськими переможцями стали фондові ринки Німеччини, Іспанії та Італії, кожен із яких показав двозначний приріст. DAX зріс приблизно на 16 відсотків з початку року.

З іншого боку, фондові ринки США зафіксували лише скромний приріст – менш ніж 2%.

Куди прямують інвестиції

Протягом багатьох років інвестиції з усього світу стікалися на фінансові ринки США. Експерти впевнені, що наразі це не так: численні індикатори вказують на значне переміщення інвестиційного капіталу з США до Європи, а також до інших регіонів, таких як Японія.

Те, що наприкінці 2024 року було помітною перевагою США в портфелях керуючих фондами, тепер перетворилося на відчутну недовагу,

– зазначив глобальний директор з інвестицій компанії DWS, що управляє активами Deutsche Bank Вінченцо Ведда.

Експерт наголосив на двох основних тенденціях: повторне відкриття Європи та європейських акцій: інтерес проявляється як з боку Азії. По-друге, за словами Ведди, багато інвесторів відчули необхідність "зменшити залежність від США та посилити диверсифікацію".