Чи впливають ліміти на карткові перекази на діяльність волонтерів

Нещодавно НБУ встановив ліміт у 150 тисяч гривень на перекази з картки на картку. Цей ліміт не позначиться на діяльності волонтерських організацій та не зашкодить точковим зборам коштів на допомогу ЗСУ.

Чому ліміт не впливає на волонтерів

Про це розповіла провідна експертка з фінансового моніторингу ГЛОБУС БАНКУ Марина Павленко, передає 24 Канал.

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Вона зазначила, що волонтерські організації та приватні особи, які збирають кошти для допомоги ЗСУ, вчасно подбали про необхідні заходи. Вони зверталися до банків і надавали документи, що підтверджують їхню діяльність, щоб уникнути проблем з обмеженнями.

Марина Павленко Провідна експертка з фінансового моніторингу ГЛОБУС БАНКУ За нашими даними, за перші два тижні дії нових карткових лімітів глобальних проблем, принаймні з волонтерами, не виникло. Банк зазвичай знає всіх своїх волонтерів та є для більшості з них консультантом.

Що буде з лімітами далі

Наразі є чотири критерії, за якими можна підтвердити волонтерську діяльність клієнта. Це:

Офіційна реєстрація волонтерської організації. Регулярний збір коштів на різні потреби, зокрема для ЗСУ, який є основною діяльністю громадянина. Документальне підтвердження від державних органів або підрозділів ЗСУ, що людина дійсно займається волонтерською діяльністю. Подання до банку інформації про майбутню волонтерську діяльність, включаючи плани збору коштів, прогнозовані суми та цілі, на які вони будуть спрямовані.

Звісно, інформація про запровадження лімітів на карткові перекази неабияк "скаламутила" суспільну свідомість, адже не секрет, що дуже багато коштів, які надходять на допомогу армії збирають "всім світом", а нові ліміти поставили б під сумнів можливість приватної (неафішованої) допомоги. Однак цієї проблеми вдалося уникнути,

– зазначає банкірка.

Марина Павленко зазначила, що суспільство швидко адаптується до нових правил щодо карткових переказів, адже лише 5% громадян зачеплять нові ліміти. Ті, кого це стосуватиметься, можуть звернутися до банку, щоб збільшити ліміт на підставі відповідних документів.

Зауважте! Вона також наголосила, що ці обмеження тимчасові, діятимуть до пів року, і більшість користувачів незабаром "забудуть" про них. Водночас ліміти не стосуються транзакцій між власними рахунками чи переказів на рахунки IBAN.