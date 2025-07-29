У євро проблеми через угоду США та ЄС: що відбувається з курсом валют

Євро насилу відіграє різке падіння, оскільки інвестори тверезо оцінили, умови торговельної угоди між США і Європейським союзом. Вони виявилися переважно вигідними для Вашингтона і навряд чи поліпшать економічні перспективи блоку.

Який курс євро?

На попередній торговій сесії євро впав на 1,3%, що стало найрізкішим одноденним зниженням за останні два місяці. Відновитися після падіння єдина валюта так і не змогла й у вівторок, 29 липня, опустилася на 0,02%, до 1,15 долара, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Це відбулось на тлі побоювань щодо уповільнення економічного зростання і зниження прибутковості держоблігацій єврозони.

Чому євро падає?

Напередодні Франція назвала рамкову угоду між ЄС та США "чорним днем" для Європи, звинувативши Євросоюз в поступках Дональду Трампу та укладенні незбалансованої угоди, яка передбачає введення 15-відсоткових мит на європейські товари.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що німецька економіка зазнає "значних" збитків в результаті узгоджених тарифів.

Ринки досить швидко дійшли висновку, що ця відносно позитивна новина насправді є негативною, якщо говорити про короткострокові перспективи зростання єврозони. Франція різко розкритикувала угоду, а інші, включаючи канцлера Німеччини Мерца, вказують на негативні наслідки для експортерів, а значить, і для економіки в цілому.

– зазначив керівник відділу валютних досліджень в National Australia Bank Рей Еттрілл.

Ослаблення євро сприяло зміцненню долара: за ніч він виріс на 1% щодо кошика основних валют.

Який курс долара?

У вівторок долар продовжив зміцнення, в результаті чого фунт стерлінгів опустився до двомісячного мінімуму – 1,33 долара. Японська єна подорожчала на 0,2%, до 148,22 за долар. Індекс долара стабілізувався на позначці 98,66.

Зростання долара може вказувати на сприйняття того, що нова торговельна угода між США і ЄС принесла більше вигод Америці. Але також це може свідчити про те, що США повертаються до активної взаємодії з Європою і ключовими союзниками,

– заявив Тьєррі Візман, головний валютний стратег і фахівець зі ставок в Macquarie Group.

Проте Трамп у понеділок попередив, що більшість країн, які не підписали з США індивідуальні торговельні угоди, найближчим часом зіткнуться з тарифами в розмірі 15-20% на свій експорт, що значно перевищує загальний тариф в 10%, введений ним у квітні.

Цікаво! Австралійський долар зміцнився на 0,04%, до 0,65 долара, в той час, як новозеландський долар практично не змінився і склав 0,59 долара.

Курс юаня досяг тижневого мінімуму – 7,17 за долар.

Крім переговорів з торгівлі, у фокусі уваги інвесторів цього тижня також знаходяться рішення Федеральної резервної системи США і Банку Японії щодо процентних ставок.

Очікується, що обидва регулятори збережуть поточні ставки, проте трейдери будуть уважно стежити за їх коментарями, щоб оцінити перспективи подальших кроків.