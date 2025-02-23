Акції оборонних компаній США впали через політику Трампа, тим часом Європа вибилася в лідери
- Акції американських оборонних компаній, таких як Lockheed Martin і General Dynamics, впали через політичну невизначеність та плани скорочення оборонного бюджету США.
- Європейські оборонні компанії почали зміцнювати свої позиції, показавши найкращий тиждень за останні 16 місяців.
Через місяць після приходу Трампа американські оборонні підрядники опинилися на "хиткому ґрунті". Вони відійшли на другий план у порівнянні з Європою.
Індекс S&P 500 Aerospace and Defense Index знижується четвертий тиждень поспіль, і це є найдовшим періодом за останній рік. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg.
Дивіться також Дієвий стусан: Європа матиме вигляд сильної для США за однієї умови
Акції оборонного сектору США впали
Європа після початку війни в Україні почала нарощувати свої інвестиції в модернізацію оборонного потенціалу, яким раніше нехтувала.
Так, раніше європейські виробники зброї були слабшими за американські. Однак, тепер показали свій найкращий тиждень за останні 16 місяців.
Тим часом в оборонних компаніях США Lockheed Martin і General Dynamics зафіксовано падіння акцій за останні 3 місяці приблизно на 19% і 13% відповідно.
Також про значні втрати оголосили в Northrop Grumman – там очікують на найгірший місяць за останні два роки.
Акції оборонних компаній США впали, на відміну від Європи / Фото Bloomberg
Акції впали через політичну невизначеність у США
Усе це відбулося на тлі зростання нестабільності через тривалу політичну невизначеність в США.
Американські інвестори не бажають виявляти будь-яку реальну переконаність щодо цієї групи: починаючи з розповіді президента Дональда Трампа про скорочення оборонного бюджету США вдвічі, плану міністра оборони Піта Гегсета скоротити передбачувані військові витрати США на 8% протягом наступних п'яти років і постів Ілона Маска, які критикують винищувачі F-35,
– цитує Bloomberg одного з аналітиків.
Аналітики зауважують, що значні сегменти оборонного бюджету будуть захищені, але "зростаюча невизначеність продовжуватиме обтяжувати акції оборонного сектору". Інвестори залишатимуться у стороні, доки ситуація не покращиться.
Також зазначається, що керівники оборони США ще думають, як узгодити свою діяльність із пріоритетами адміністрації Трампа. Адже досі вони цього ще не зробили.