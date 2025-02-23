Акції оборонних компаній США впали через політику Трампа, тим часом Європа вибилася в лідери

Через місяць після приходу Трампа американські оборонні підрядники опинилися на "хиткому ґрунті". Вони відійшли на другий план у порівнянні з Європою.

Індекс S&P 500 Aerospace and Defense Index знижується четвертий тиждень поспіль, і це є найдовшим періодом за останній рік. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

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Акції оборонного сектору США впали

Європа після початку війни в Україні почала нарощувати свої інвестиції в модернізацію оборонного потенціалу, яким раніше нехтувала.

Так, раніше європейські виробники зброї були слабшими за американські. Однак, тепер показали свій найкращий тиждень за останні 16 місяців.

Тим часом в оборонних компаніях США Lockheed Martin і General Dynamics зафіксовано падіння акцій за останні 3 місяці приблизно на 19% і 13% відповідно.

Також про значні втрати оголосили в Northrop Grumman – там очікують на найгірший місяць за останні два роки.

Акції оборонних компаній США впали, на відміну від Європи / Фото Bloomberg

Акції впали через політичну невизначеність у США

Усе це відбулося на тлі зростання нестабільності через тривалу політичну невизначеність в США.

Американські інвестори не бажають виявляти будь-яку реальну переконаність щодо цієї групи: починаючи з розповіді президента Дональда Трампа про скорочення оборонного бюджету США вдвічі, плану міністра оборони Піта Гегсета скоротити передбачувані військові витрати США на 8% протягом наступних п'яти років і постів Ілона Маска, які критикують винищувачі F-35,

– цитує Bloomberg одного з аналітиків.

Аналітики зауважують, що значні сегменти оборонного бюджету будуть захищені, але "зростаюча невизначеність продовжуватиме обтяжувати акції оборонного сектору". Інвестори залишатимуться у стороні, доки ситуація не покращиться.

Також зазначається, що керівники оборони США ще думають, як узгодити свою діяльність із пріоритетами адміністрації Трампа. Адже досі вони цього ще не зробили.