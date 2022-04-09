Військові облігації: як допомогти армії та заробити водночас

Одразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Мінфін почав випуск військових облігацій. Це можливість фінансово підтримати українську армію та примножити свої заощадження.

Купуючи військові облігації від Мінфіну, українці чи іноземці зможуть повернути витрачені гроші з відсотками. Уся сума гарантується державою та не оподатковується, на відміну від депозиту.

Зверніть увагу Нацбанк різко скоротив продаж валюти з резервів

Що таке військові облігації Це українські цінні папери. Випускаючи їх, держава позичає гроші у тих, хто ці облігації купує. Гроші йдуть на нагальні оборонні та соціальні потреби держави. А через певний період від випуску облігації держава повертає всю суму та ще додатково відсотки. Покупець таких облігацій виступає в ролі інвестора.

Як інвестувати у військові облігації

Потрібно обрати термін погашення: 6 місяців, 1 рік, 1,3 року. Чим триваліший термін, тим вища дохідність. В середньому облігації приносять 11% річних. Далі обдумайте, яку суму готові інвестувати. Мінімальна сума – 1 тисяча гривень у банках Украгазбанк, Укрексімбанк, Dragon Capital, Альфа-банк, ПУМБ, Банк Південний, ICU, УНІВЕР, BTC Broker. Ощадбанк приймає лише інвестиції від 50 тисяч гривень, а Приватбанк – від 100 тисяч гривень. Визначившись із сумою та терміном, інвестору потрібно звернутися в один із вище згаданих банків, які є первинними дилерами, для відкриття рахунку у цінних паперах. Також можна звернутися до брокерів. Для зручності деякі банки та брокери пропонують своїм клієнтам зробити інвестицію через мобільні додатки.



Де можна придбати військові облігації / Інфографіка Мінфін

Спеціальні аукціони з розміщення військових облігацій проходять щовівторка. Наступний очікується 12 квітня. На таких аукціонах банки та брокери купують військові облігації для своїх клієнтів.

Хто може придбати військову облігацію

Це можуть зробити юридичні особи, іноземні інвестори та прості українці за гривні чи іноземну валюту. Мінфін працює над усуненням деяких перешкод для усіх іноземних громадян.

Важливо – ЗСУ ліквідували 20% бойової сили Росії: дивіться відео