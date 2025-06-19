Війна на Близькому Сході: що буде з цінами на нафту та чим небезпечне закриття Ормузької протоки

Ціни на нафту почали зростати після початку бойових дій між Ізраелем та Іраном. Причиною стали побоювання, що конфлікт охопить регіон, де видобувається третина світової нафти.

Чи вплине війна між Ізраелем та Іраном на вартість нафти

Попри ризики масштабної війни на Близькому сході між Ізраелем та Іраном, останній є досить дрібним виробником та експортером нафти. Його сировину купує лише обмежене коло країн, зокрема Китай, про це 24 Каналу розповів Координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман.

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Якщо Іран прибрати з ринку нафти, то ОАЕ, Саудівська Аравія та США зможуть легко замінити обсяги країни. Тобто нічого критично не передбачається,

– зазначив економіст.

Скільки нафти видобуває Іран

Як зазначається, блокування іранської нафти позбавить світовий ринок 1,7 мільйона барелів на добу, що може дестабілізувати глобальні постачання. Втім, Саудівська Аравія та ОАЕ мають резервні потужності, обсягом 3-4 мільйони барелів на добу, які могли б компенсувати дефіцит у разі кризи.

Важливо! Іран може сприйняти такі дії як підтримку Ізраїлю і відповісти ескалацією.

Чим небезпечне закриття Ормузької протоки

Наразі основною точкою напруги для ринку стала Ормузька протока. Саме через неї Іран, Саудівська Аравія, Ірак, Кувейт, Катар та ОАЕ експортують третину світового обсягу морської нафти та СПГ.

Якщо Іран перекриє цю протоку, це може викликати глобальну енергетичну кризу, а ціна нафти марки Brent може перевищити 100 доларів за барель. Втім, експерти заспокоюють, що цей сценарій є маловірогідним.

Навіть у найгіршому випадку не передбачено жодних драматичних дій Ірану в Ормузькій протоці, і ця позиція обґрунтована небажанням Ірану завдати удару по своїх партнерах по Перській затоці та ОПЕК або спровокувати масштабне втручання західної коаліції на чолі зі США для захисту міжнародного комерційного водного шляху,

– зазначив Експерт Центру глобалістики "Стратегія XXI" Тантелі Ратувухері.

Примітно! На сьогодні рух транспорту через Ормузьку протоку продовжується.