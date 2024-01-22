Фінансові ринки захопила інфляція: чи продовжиться політика високих ставок

Минулий тиждень для фінансового ринку був складним та наповненим викликами. Ринкові індекси знижувались, прибутковість облігацій підвищувалася, а впевненість у позитивних прогнозах, які раніше робили відомі фінансові аналітики, слабшала.

Підвищення ставок

У вівторок, 16 січня, представник ФРС Кріс Воллер, висловив думку, що ФРС може знизити ставки в цьому році, якщо інфляція не зростатиме. Він зауважив, що графік та швидкість зниження залежатимуть від майбутніх економічних даних.

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А вже наступного дня з'явилася інформація про те, що роздрібні продажі в США перевершили прогнози, що свідчить про добробут американських споживачів та їхню готовність підтримувати економіку.

! Це засвідчило впевненість американських споживачів та їх готовність до витрат, що підтримує економіку та стимулює інфляцію. За таких умов, коли рівень безробіття є низьким, а настрої споживачів позитивні, інфляція малоймовірно скоро знизиться до цільових 2%.

На думку засновника First Kyiv Investment Club Івана Компана, політика високих ставок «Higher for Longer» набирає обертів, незалежно від реакції ринку. Інвестори, які сподівались на скорочення ставок, починають переосмислювати свої позиції, адже шанси на зниження ставок вже у березні зменшились з 79% до 54%.

В інших країнах схожа ситуація

Тенденції на інших розвинутих ринках також не надто оптимістичні. Голова ЄЦБ Christine Lagarde, виступаючи у Давосі, повідомила, що зниження ставок найближчим часом не передбачається.

Також Головна економістка МВФ Гіта Гопінат закликала до стриманості у питанні зниження ставок, адвокатуючи за їх збереження принаймні до другої половини року. Вона вважає, що високий рівень роздрібних цін у США та ЄС, особливо у сфері послуг, не сприяє зниженню інфляції.

! Ринки не сприйняли ці коментарі позитивно, що позначилося на зростанні індексів та дохідності облігацій. Історично, передчасне зниження ставок часто призводило до відновлення інфляції та необхідності більш жорсткої монетарної політики, тому інвесторам варто пам'ятати про це, розглядаючи майбутні стратегії.

Таким чином, концепція «Higher for Longer» залишається актуальною.

Вплив штучного інтелекту

За словами Івана Компана, коли вже здавалося, що фінансовий тиждень закінчиться збитками для ринків, на сцену вийшов штучний інтелект, вносячи значний позитивний вплив. ШІ уже став важливим фактором для фінансових ринків впродовж останнього року, діючи як "чарівна паличка" для компаній.

Цього разу ця "паличка" опинилася в руках Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, яка прогнозує 20% зростання доходів цього року завдяки AI.

! Ця новина спричинила значний оптимізм на ринку, особливо серед виробників мікросхем та великих технологічних компаній. Капіталізація компаній у сегменті напівпровідників зросла на 160 мільярдів доларів лише за один день, основні індекси показали зростання в четвер, а ф’ючерси позитивно налаштувались перед відкриттям торгів у п'ятницю.