Виплати під час лікування: скільки можуть отримати військові на реабілітації

Українські військові мають право на чималу кількість грошових виплат. Зокрема законодавство передбачає й допомогу на лікування.

Які виплати отримують військові при пораненні?

Її надають військовослужбовцям, що перебувають у стаціонарах та інших лікувальних закладах, про що повідомляють у Департаменті соціального забезпечення Міністерства оборони України.

Виплата військовим, які у зв’язку з пораненням або травмою (якщо вони були отримані після введення воєнного стану та пов’язаним із захистом Батьківщини) перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я або перебувають у відпустці для лікування у зв’язку з отриманням тяжкого поранення становить 100 тисяч гривень. Це сума за весь час перебування на такому лікуванні або у відпустці.

Зверніть увагу! У разі повторного та кожного наступного перебування військовослужбовця на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я виплата додаткової винагороди здійснюється в розмірі 100 тисяч гривень.

Військовослужбовцям, які отримали поранення та перебувають на стаціонарному лікуванні виплачуються щомісячне грошове забезпечення за останніми займаними посадами. Їхній розмір становить не менше 20 100 гривень на місяць.

Також надається додаткова винагорода – 100 тисяч гривень. Але на період не більше чотирьох місяців із дня вибуття з військової частини. Про це йдеться у Наказі "Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам".

Чи надається виплата після чотирьох місяців?

Грошове забезпечення після чотирьох місяців (але не більше ніж за дванадцять місяців поспіль) безперервного лікування виплачується на підставі висновку військово-лікарської комісії про продовження тривалого лікування. Висновок ВЛК про потребу у тривалому лікуванні є підставою для виплати грошового забезпечення за цей період (але не більше ніж за дванадцять місяців поспіль).

Також, військовослужбовцям, які у зв’язку з пораненням, визнані обмежено придатними до військової служби або непридатними зовсім (з переоглядом через 6 – 12 місяців) та зараховані у розпорядження відповідних командирів, протягом двох місяців з дня зарахування у розпорядження виплачується грошове забезпечення. Воно надається за останньою займаною посадою в повному обсязі.

Після перебування в розпорядженні понад два місяці і до дня закінчення перебування в розпорядженні таким військовослужбовцям щомісячно виплачується:

оклад за військовим званням;

надбавка за вислугу років;

додаткова винагорода у розмірі 20 100 гривень.

Зауважте! Військові, які одночасно мають право на отримання виплат за різними умовами, ця додаткова винагорода виплачується у більшому розмірі.

Що ще слід знати про виплати військовим в Україні?