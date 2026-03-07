Пенсіонери можуть отримувати не лише пенсію: про які виплати знають не усі

Багато українських пенсіонерів отримують не лише основну пенсію. Законодавство передбачає кілька додаткових виплат, про які знають не всі. Які гроші можуть нараховувати людям похилого віку та за яких умов їх можна отримати, читайте далі.

Які є виплати для пенсіонерів окрім пенсії?

Однією з таких виплат є державна соціальна допомога для осіб, які не мають права на пенсію. Вона призначається громадянам, які досягли пенсійного віку, але не накопичили достатнього страхового стажу для отримання звичайної пенсії.

Фактично ця допомога виконує роль мінімальної фінансової підтримки для людей старшого віку, які через різні життєві обставини не змогли виконати вимоги пенсійного законодавства.

Як пояснюють у Міністерстві юстиції України, право на таку виплату мають громадяни, які мають менш ніж 15 років страхового стажу та відповідають визначеним соціальним критеріям.

Зокрема, враховується:

рівень доходів;

наявність працездатних родичів, які можуть утримувати особу;

а також факт постійного проживання на території України.

Який розмір соціальної виплати для пенсіонерів?

Розмір цієї допомоги не є фіксованим. Він визначається на основі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і залежить від категорії отримувача.

За інформацією Пенсійного фонду України, сума виплати може становити від 30% до 80% прожиткового мінімуму. Зокрема, найбільшу частку отримують люди з інвалідністю II групи, тоді як особам, які досягли пенсійного віку, але не мають права на трудову пенсію, призначається мінімальний рівень допомоги.

Для порівняння! Щоб отримати пенсію за віком, необхідно мати значно більший страховий стаж. У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно щонайменше 32 роки страхового стажу. Якщо стажу менше, право на пенсію виникає пізніше.

Водночас соціальна допомога не єдина виплата, яку можуть отримувати люди похилого віку. Українське законодавство передбачає низку додаткових надбавок та компенсацій, які можуть збільшити фактичний дохід пенсіонера.

Які є доплати для пенсіонерів?

Зокрема, пенсіонери можуть отримувати вікові надбавки до пенсії. Вони призначаються після досягнення певного віку та виплачуються автоматично, якщо розмір пенсії не перевищує встановлений граничний рівень.

Наразі передбачені такі доплати:

до 300 гривень – для осіб віком від 70 до 74 років;

до 456 гривень – для пенсіонерів віком від 75 до 79 років;

до 570 гривень – для громадян віком від 80 років.

Ще одним видом підтримки є надбавка за понаднормовий страховий стаж. Якщо людина працювала довше мінімально необхідного стажу (35 років для чоловіків і 30 років для жінок), вона може отримувати додаткову доплату до пенсії за кожен рік такого стажу.

Чи є виплати до пенсії за заслуги перед державою?

Окремі категорії громадян також мають право на доплати за особливі заслуги перед державою. Це стосується, зокрема, ветеранів війни, учасників бойових дій, осіб, які мають державні нагороди, або громадян, що зробили вагомий внесок у розвиток науки, культури чи оборони країни.

Довідково: Такі виплати регулюються Законом України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

Крім того, пенсіонери можуть отримувати житлові субсидії для компенсації витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Ця допомога призначається домогосподарствам, для яких витрати на комунальні платежі є надмірними порівняно з доходами.

Чи відбулась індексація пенсії у 2026 році?