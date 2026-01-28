Українці можуть отримати майже 11 тисяч гривень: хто має право подати заявку

Деякі родини в Україні можуть отримати грошову допомогу від Благодійного Фонду "Право на захист" у межах Програма діє в Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській і Харківській областях.

Хто може отримати гроші від Благодійного фонду?

Кожен член родини може отримати 10 800 гривень одноразово за три місяці, про що йдеться на сторінці Фонду.

Читайте також Чоловіку відмовили в оформленні пенсії: яка проблема була у трудовій

Подати заявку можуть люди, які відповідають всім критеріям:

не отримують та не отримували грошову допомогу від будь-яких організацій протягом останніх трьох місяців;

є громадянами України або іншої країни й мають дійсні посвідки на проживання в Україні;

включені до реєстру внутрішньо переміщених осіб (ВПО) після 24 лютого 2022;

проживають у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській або Харківській області;

мають дохід менший ніж 6 318 гривень на одну особу домогосподарства на місяць (не враховуючи соціальну допомогу й пільги).

Але це ще не все. Претенденти на участь у програмі також мають відповідати хоча б одному з критеріїв вразливості:

домогосподарство, що очолює і забезпечує самотня повнолітня особа, яка проживає з дитиною або дітьми, або під опікою;

домогосподарство, що складається виключно з літньої особи чи літніх людей (віком 60+ років) чи людей 60 років та старше, що мають на утриманні дитину або дітей;

домогосподарство з трьома і більше дітьми;

домогосподарство з дитиною віком до двох років (не включно);

домогосподарство з вагітною жінкою;

домогосподарство з особою з інвалідністю І чи II групи або дитиною з інвалідністю;

домогосподарство з особою із серйозним медичним станом, включеним у відповідний перелік.

Як оформити допомогу?

Для того, аби отримати підтримку, людина має надати такі документи:

паспорт громадянина України, якщо його немає – паспорт громадянина України для виїзду за кордон (для малолітніх дітей – свідоцтво про народження);

якщо людина не є громадянином України – дійсна посвідка на проживання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) усіх членів домогосподарства (включно з дітьми);

документи, що посвідчують відповідність критеріям реєстрації та належність до категорії вразливості;

копія або фото довідки із реквізитами дійсного IBAN рахунку картки українського банку для отримання виплат.

Важливо! Рахунок має бути особистим і гривневим; відкритим у будь-якому банку України на фізичну особу заявника та дійсним щонайменше пів року, а також доступним для зарахування грошових переказів.

Для реєстрації не підходять рахунки до карток програми "єПідтримка", "єМалятко", "єВідновлення", "Дія.Картка", ​​Національний кешбек.

Яка сума виплат?

Сума грошової допомоги за тримісячний період – 10 800 гривень на одну особу (або 3 600 гривень на місяць). Підтримку виплачують одноразово кожному члену домогосподарства окремо на банківський рахунок, наданий під час реєстрації.

Зауважте! Гроші для неповнолітніх, неповносправних або недієздатних осіб отримують їхні офіційні представники. Але тільки за наявності відповідних документів.

Яку допомогу ще можна отримати в Україні?

Нагадаємо, що мешканці чотирьох інших областей можуть отримати допомогу. Про це пишуть на сайті Карітас-Спес Львівської Архідієцезії.

Учасниками можуть стати ВПО, які мешкають у наступних областях:

Львівській;

Тернопільській;

Івано-Франківській;

Чернівецькій.

Допомога передбачена членам домогосподарств ВПО, які постраждали внаслідок війни та можуть це підтвердити.

Подати заявку на участь можна до 31 січня.

Зверніть увагу! У межах проєкту передбачені кілька варіантів допомоги. Сума фінансування становить до 32 400 гривень.

Які ще виплати передбачені українцям?