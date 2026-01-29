Пенсія у 60, 63 чи 65 років: як зміниться сума залежно від віку виходу на відпочинок
- Для виходу на пенсію в Україні у 60 років необхідно мати не менше 33 років страхового стажу, у 63 роки – не менше 23 років, а у 65 років – щонайменше 15 років.
- Розмір пенсії визначається індивідуально залежно від страхового стажу та зарплати.
В Україні право на пенсію залежить від віку та кількості років страхового стажу. Зокрема можливість виходу на відпочинок передбачено у 60, 63 або 65 років.
Чи змінюється пенсія залежно від віку?
Однак у 2026 році змінилися вимоги до стажу, про що нагадали у Пенсійному фонді.
Читайте також Скільки потрібно заробляти, щоб мати пенсію 10 тисяч гривень
Наразі для виходу на пенсію:
- у 60 років необхідно мати не менше 33 років страхового стажу;
- для пенсії у 63 роки – не менше 23 років;
- у 65 років – щонайменше 15 років.
Нагадаємо! Якщо людина не змогла набрати 15 років стажу, то їй призначають не пенсію, а соціальну допомогу.
Водночас якщо людина має більше стажу, ніж потрібно, їй встановлюють доплату. За кожен такий повний рік страхового стажу додають +1% до пенсії. Але доплата не може бути більшою за 1% від рівня прожиткового мінімуму.
Зокрема розмір пенсії за віком визначається для кожного пенсіонера індивідуально та залежить від набутого ним страхового стажу, а також зарплати, з якої сплачувалися страхові внески. Сума виплати визначається відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
Визначити розмір пенсії можна за формулою :П = Зп х Кс, де:
П – розмір пенсії у гривнях;
Зп – заробітна плата у гривнях;
Кс – коефіцієнт страхового стажу.
Важливо! Тобто вік, коли людина вийшла на пенсію, значення не має.
Що ще відомо про понаднормовий стаж?
Призначення понаднормового стажу залежить від року, коли людина вийшла на пенсію, та страхового стажу. Кожен рік понаднормового стажу додасть до пенсії 25,95 гривні.
А для працюючих пенсіонерів доплата розраховується на основі прожиткового мінімуму. Однак того, який був чинний на момент призначення пенсії.