Пенсія у 60, 63 чи 65 років: як зміниться сума залежно від віку виходу на відпочинок

В Україні право на пенсію залежить від віку та кількості років страхового стажу. Зокрема можливість виходу на відпочинок передбачено у 60, 63 або 65 років.

Чи змінюється пенсія залежно від віку?

Однак у 2026 році змінилися вимоги до стажу, про що нагадали у Пенсійному фонді.

Наразі для виходу на пенсію:

у 60 років необхідно мати не менше 33 років страхового стажу;

для пенсії у 63 роки – не менше 23 років;

у 65 років – щонайменше 15 років.

Нагадаємо! Якщо людина не змогла набрати 15 років стажу, то їй призначають не пенсію, а соціальну допомогу.

Водночас якщо людина має більше стажу, ніж потрібно, їй встановлюють доплату. За кожен такий повний рік страхового стажу додають +1% до пенсії. Але доплата не може бути більшою за 1% від рівня прожиткового мінімуму.

Зокрема розмір пенсії за віком визначається для кожного пенсіонера індивідуально та залежить від набутого ним страхового стажу, а також зарплати, з якої сплачувалися страхові внески. Сума виплати визначається відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Визначити розмір пенсії можна за формулою :П = Зп х Кс, де:

П – розмір пенсії у гривнях; Зп – заробітна плата у гривнях; Кс – коефіцієнт страхового стажу.

Важливо! Тобто вік, коли людина вийшла на пенсію, значення не має.

Що ще відомо про понаднормовий стаж?