Донька мільярдера Білла Гейтса створила платформу, яка допоможе економити

Одна з доньок мільярдера та бізнесмена Білла Гейтса робить перші кроки у бізнесі. Вона стала співзасновницею платформи, яка допомагає користувачам шукати вигідніші ціни на одяг.

Донька Білла Гейтса запустила платформу для пошуку вигідніших цін

Донька Білла Гейтса створила стартап, який допомагає шукати вигідні ціни на одяг. Йдеться про платформу Phia, яку запустили Фібі Адель Гейтс та Софія Кіанні. Дівчата були сусідками по гуртожитку в Стенфрорді, повідомляє 24 Канал з посиланням на People.

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Стартап Phia офіційно вийшов зі стадії підготовки до запуску. Це означає, що безплатний застосунок уже можна завантажити на телофони, що працюють на iOS, або на компютер через Chrome. Фактично це інструмент для покупок, який використовує штучний інтелект, аби шукати найбільш вигідні ціни на одяг. Платформа опрацьовує інформацію з понад 40 тисяч сайтів, які проладають одяг. Йдеться як про роздрібну торгівлю, так і секонд-хенд.

Платформа працює за таким алгоритмом:

Користувач має натиснути на кнопку "Купити це?", щоб дізнатися ціну на певну річ;

Система, опрацювавши дані, вкаже, чи ціна на товар є високою, типовою або справедливою;

Якщо в процесі виявлять, що ціна завищена, то інструмент запропонує "точні відповідності" та схожі альтернативи, але за вигіднішою ціною.

Нагадаємо, що Білл Гейтс входить рейтингу найбагатших людей у світі. Він володіє капіталом у розмірі 174 мільярдів доларів, за даними Bloomberg. Цікаво, що Білл Гейтс мав шанс стати першим трильйонером у світі. Цього не сталося, оскільки бізнесмен почав займатися благодійсністю.