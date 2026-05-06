Росіяни більше не вірять банкам: з рахунків "зникають" сотні мільярдів рублів

У Росії жителі кинулися масово знімати готівку. У квітні відтік коштів з російських банків різко зріс на тлі посилення проблем з інтернетом та зв'язком, а також та блокування сервісів.

Як зріс відтік готівки з російських банків?

За даними Банку Росії, з 1 квітня по 5 травня обсяг готівки в обігу поза банками збільшився на 612 мільярдів рублів, повідомляє The Moscow Times.

Цей показник став найбільшим від початку 2026 року.

Хоча ще у грудні минулого року обсяг відтоку готівки з банків Росії сягав 836 мільярда рублів, згодом темпи знизилися.

Та найбільший банк держави-агресорки, Сбербанк, попереджав, що країну очікує зростання готівкового обігу. Там такі процеси пояснили тим, що податкове навантаження в Росії збільшується.

У бізнес-середовищі також називають серед причин відтоку коштів з банків посилення податкового контролю з боку держави та зміни у фіскальній політиці. Компанії змушені частіше працювати з "живими" грошима,

– пише видання.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін наказав підвищити податки, зокрема, ПДВ з 20% до 22%, щоб закрити "діру в Бюджеті". Також уряд розглядає можливість запровадження податку на надприбутки компаній.

Однак виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин пояснив у коментарі 24 Каналу, що це лише вб'є останні стимули для економіки країни.

Це вкрай непопулярно серед бізнесу. Важливо розуміти, що це не заміна податків, а додатковий збір. І стосується це всіх успішних компаній, а не лише великого бізнесу,

– упевнений експерт.

Важливо! Водночас, за словами банкірів, зростання готівки в обігу ускладнює контроль за фінансовими потоками і робить розрахунки для економіки дорожчими, ніж безготівкові операції.

Як проблеми зі зв'язком сприяють відтоку готівки?

Тим часом Банку Росії говорять, що відтік готівки з банків відбувається через перебої з мобільним інтернетом і зв’язком. Але не бачать великої проблеми і додають, що бізнес буцімто просто активніше переходять на готівкові розрахунки та формує запас купюр для щоденних платежів.

Але проблеми продовжують наростати у травні. Оператори повідомили про тимчасові обмеження мобільного інтернету та SMS у Москві та Московській області з 5 по 9 травня.

Проблеми торкнулися абсолютно всіх найбільших операторів зв'язку, серед яких МТС, Т2 (колишній Tele2), "Білайн" та Yota, пише російська служба BBC News.

Сбербанк заздалегідь попередив клієнтів про можливі складнощі з оплатою, використанням банкоматів і отриманням SMS у період із 5 по 9 травня, рекомендувавши користуватися Wi-Fi та відстежувати коди підтвердження операцій,

– заявили у банку.

Росіяни масово скаржаться на збої в оплаті картками, роботу банкоматів і навігаційних сервісів. Складнощі виникли також у служб доставки їжі та таксі.

Асоціація туроператорів Росії взагалі зазначила, що перебої фактично паралізували частину туристичного бізнесу.

Навіть офлайн-магазини повернувся до готівки і просили клієнтів розраховуватися виключно купюрами.

Зауважте! Відключення мобільного інтернету та обмеження зв'язку у Росії пояснюються заходами безпеки під час підготовки та проведення масових заходів.

Що відбувається з економікою Росії?

Російський уряд наразі не здатен зупинити ознаки сповільнення економіки. У Москві фіксується зниження ділової активності, падіння обсягів виробництва та скорочення споживчого попиту.

Серед ключових факторів тиску – підвищення податкового навантаження з 1 січня 2026 року, коли ставка ПДВ була збільшена до 22%. Додатково впливають обмеження та сповільнення роботи інтернет-сервісів і соціальних мереж, а також зростання витрат бізнесу на логістику, оплату праці та маркетингові кампанії.

За даними, у першому кварталі 2026 року близько 6% російських підприємств припинили діяльність. Водночас розвідка прогнозує, що вже у другому кварталі ризикують закритися ще до 30% малого та середнього бізнесу, що може посилити негативні тенденції в економіці.