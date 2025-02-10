Президент Румунії йде у відставку: як це вплинуло на курс долара та фондову біржу

Президент Румунії Клаус Йоганніс оголосив, що йде у відставку. Із важливою заявою політик вийшов 10 лютого після того, як опозиція в румунському парламенті ініціювала процедуру імпічменту президента.

Відставка президента Румунії сколихнула фінансові ринки

Рішення президента Румунії Клауса Йоганніса вплинуло на Бухарестську фондову біржу та курс румунського лея. Про це пише 24 Канал з посиланням TradingEconomics.

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У понеділок, 10 лютого, Індекс BET (Bucharest Exchange Trading Index), який включає 10 найбільш ліквідних акцій компаній на біржі, впав на 0,45% до 17 064 пунктів. Водночас на офіційному сайті румунської фондової біржі зазначено, що цей індекс сьогодні зріс на 0,39%.

При цьому Індексу AeRO на Бухарестській біржі, який допомагає відстежувати останні зміни на ринку, впав на 0,56% до 881,07 пункту. При цьому обидва індекси зросли з початку 2025 року. Індекс BET додав в ціні 2,45%, а індекс AeRO – на 0,66%.

Курс румунського лея також демонструє від'ємну динаміку на ринку: