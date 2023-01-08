Ще одна потужна компанія з сектору криптовалют може оголосити банкрутство, – WSJ

У секторі криптовалют може виникнути більше проблем. Усе через останні рішення криптовалютного кредитора Genesis Global Trading. Що відбувається – читайте далі.

Компанія звільнила 30% свого штату, а також розглядає можливість подання документів на процедуру банкрутства. Про це повідомляють особи, обізнані з ситуацією.

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Ще один компанія із сектору криптовалют може оголосити банкрутство

Скорочення співробітників торкнулося усіх відділів компанії. У результаті роботу втратили 60 осіб. Наразі у Genesis Global Trading працює 154 людини. Додають, що проблеми в одного із найпотужніших криптовалютних кредиторів з'явилися після двох важливих подій:

Оголошення банкрутом та ліквідації хедж-фонду Three Arrows Capital, який також працює з цифровими монетами. Компанія Genesis Global Trading надала фонду кредит на 2,4 мільярда доларів ;

хедж-фонду Three Arrows Capital, який також працює з цифровими монетами. Компанія Genesis Global Trading надала фонду кредит на ; Ще одним ударом для кредитора став колапс відомої криптобіржі FTX та пов'язаної з нею компанії Alameda Research. Нагадаємо, що це сталося у листопаді 2022 року. До цього на ринку зафіксували різкий обвал курсу токена FTT.

Річ у тому, що фірма Genesis Global Trading активно надавала кредити криптобіржі. Йдеться про, щонайменше, сотні мільйонів доларів. Після краху FTX у Genesis повідомили про зупинення видачі та погашення кредитів.

Аби виправити ситуацію та продовжувати свою діяльність компанія намагалася отримати інвестиції у розмірі 1 мільярда доларів. В тому числі від інвестиційного банку Moelis & Co. Проте зараз сторони вивчають варіант щодо оформлення документів про банкрутство відповідно до американського законодавства.