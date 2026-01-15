Як змінився рівень видобутку нафти в Росії у 2025 році

Торік рівень видобутку нафти в Росії знизився. Він впав на приблизно 0,7%. Середній видобуток на добу складав – 9,129 мільйона барелів.

Яка реальна ситуація з видобутком нафти в Росії?

Видобуток нафти в Росії залишається стабільним, повідомляє 24 Канал з посилання на Reuters.

Зараз на ситуацію у нафтовому секторі Росії впливають:

загальне світове зниження цін на нафту;

удари дронів по російській енергетичній структурі.

Росії вдалося зберегти загалом стабільний видобуток нафти, який разом із природним газом становить близько чверті податкових надходжень до федерального бюджету,

– стверджує видання.

Цікаво! Як показує статистика, ціни на нафту впали на більш як 18%. Це найрізкіше падіння з 2020 року. Така ситуація стала наслідком побоювань, відносно надлишкової пропозиції на світовому ринку.

У грудні 2025 року видобуток нафти в Росії скоротився. За добу він впав до значення 9,326 мільйона барелів, повідомляє українська розвідка. Для розуміння, це найнижчий рівень за останні 1,5 року. Такому падінню сприяла санкційна політика Заходу.

Що впливає на російську нафту зараз?