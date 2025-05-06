Видобуток нафти у США злетів до пікового рівня, що може спровокувати серйозні зміни, – ЗМІ

Потужний виробник нафти у США зробив важливу заяву про видобуток. Ба більше, компанія поділилася прогнозом для американського нафтового сектору.

Видобуток нафти у США досягнув пікового рівня

У компанії Diamondback Energy заявили, що видобуток на сланцевих родовищах країни досягнув пікового рівня. Найбільший незалежний виробник нафти в Пермському басейні очікує, що видобуток буде зменшуватися в найближчі місяці, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Техаська компанія знизила власний річний прогноз щодо видобутку. Ба більше, компанія повідомила інвесторам, що очікує, що до кінця другого кварталу 2025 року кількість нафтових бурових установок у цілому секторі впаде майже на 10% і продовжить падіння в наступні місяці. При цьому наголошують, що видобуток зріс одночасно з різким падінням цін на нафту. Для прикладу, на початку тижня ціни на нафту впали до мінімуму за 4 роки.

Генеральний директор Diamondback Energy заявив, що прогнозований спад суттєво вплину як на нафтову галузь, так на США. За його словами, йдеться про переломний момент для сектору видобутку нафти в США.

Нагадаємо, що з 2018 року США видобувають найбільше нафти у світі. Ба більше, саме родовища сланцевої нафти стали головним рушієм зростання видобутку в США протягом останніх 15 років.

Прогноз техаської компанії свідчить про зміну настроїв у секторі. Адже до різкого падіння цін у квітні більшість банків та експертів прогнозували, що обсяги видобутку сланцевої нафти у США буде зростати в 2025 – 2026 роках. Вони також заявляли, що видобуток стабілізується ближче до кінця цього десятиліття.