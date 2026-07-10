У Росії назрівають проблеми з нафтою: що стало причиною

Останніми місяцями Україна суттєво посилила дронові удари по енергетичній інфраструктурі Росії, зокрема по нафтопереробних заводах. Такі атаки покликані послабити ресурсне забезпечення армії окупантів і, ймовірно, вже дають відчутний ефект.

Яким буде видобуток нафти в Росії

Наприклад, Міжнародне енергетичне агентство очікує, що країна-агресорка видобуватиме менше нафти, ніж прогнозувалося раніше. Деталі повідомили в Reuters у п'ятницю, 10 липня.

За оцінками експертів, постійні ураження НПЗ, сховищ і транспортної інфраструктури погіршують перспективи функціонування галузі третього за величиною виробника у світі.

Тож якщо ще у 2025 році росіяни видобували 9,2 мільйона барелів "чорного золота" на добу, прогнози на майбутнє тепер скромніші:

у 2026 році – 8,9 мільйона барелів на добу (знизили на 85 тисяч барелів);

(знизили на 85 тисяч барелів); у 2027 році – 8,8 мільйона барелів на добу (зменшили на 150 тисяч барелів).

До слова, у червні країні-агресорці вже вдалося наростити видобуток до 8,86 мільйона барелів на добу, що на 120 тисяч барелів більше за показники травня. Однак це й досі майже на 900 тисяч барелів на добу менше, ніж дозволяє квота ОПЕК+.

Як змінився рівень експорту нафти

Натомість саме через удари по НПЗ експорт російської сировини останніми місяцями зростав. Оскільки її частину стало складніше переробляти всередині країни, нафту почали активніше спрямовувати на зовнішні ринки.

Зокрема, відвантаження через балтійські порти Приморськ і Усть-Луга, а також чорноморський Новоросійськ у червні майже досягли рекордних 3 мільйонів барелів на добу. За оцінками галузевих джерел, у липні вони залишаться приблизно на тому ж рівні.

За даними МЕА, загальний експорт сирої нафти з Росії у червні зріс на 620 тисяч барелів на добу порівняно з травнем – до 5,8 мільйона барелів на добу. Водночас експорт нафтопродуктів скоротився на 230 тисяч барелів – до 1,91 мільйона барелів на добу.

Нагадаємо, влада й досі намагається подолати дефіцит пального на внутрішньому ринку, запровадивши заборону на експорт дизелю, а також доповнивши чинні обмеження на продаж за кордон бензину та авіаційного пального.