Відклали неминуче: як Росія своїми схемами уникла обвалу фондового ринку

Після найдовшого у своїй історії закриття фондового ринку Росія таки відкрила його. І всупереч очікуванням ринок не обвалився, а навіть трохи виріс.

Так, російський індекс ММВБ виріс на 11%. Проте це аж ніяк не означає, що з російською економікою все гаразд. Такого результату Росії вдалося досягти лише через свої схеми, які вона не зможе застосовувати вічно.

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Обмеження

Торгова сесія 24 березня триватиме лише 4 години. А торгувати можна лише активами 33 найбільших російських компаній.

Крім того, Московська біржа зробила все, щоб уникнути розпродажу активів російських компанії:

заборонила продаж акцій іноземцям;

заборонила короткі продажі.

Що таке короткий продаж Це коли інвестор продає акції, фактично не володіючи ними, якщо вірить у те, що вони впадуть в ціні. "Короткі продавці" прагнуть отримати прибуток від очікуваного падіння активів.

З обмеженнями на продаж і репатріацію за кордон, це не функціональний ринок з точки зору ефективного визначення цін, враховуючи, що іноземці домінують у вільному обігу ринку,

– сказав Хаснайн Малік, стратег Tellimer.

Та й попри так зване відкриття біржі, користувачі найбільшого національного банку Сбербанку не змогли зайти на біржу через інвестиційний додаток і торгувати. Цілком ймовірно, що таке спіткало й користувачів інших додатків.

Нагадаємо, що раніше Росія заявляла про намір витрати 1 трильйон рублів на купівлю російських акцій для підтримки ринку. Цілком ймовірно, що і цей фактор сприяв росту ринку.

Іншою ймовірною причиною Іскандер Луцько, головний інвестиційний стратег ITI Capital, називає те, що у росіян більше не залишилося варіантів куди вкладати гроші. Адже депозити з жорсткими банківськими обмеженням та високою інфляцією – вже не варіант.

Обвал ринку неминучий

Нагадаємо, що у день вторгнення Росії в Україну, 24 лютого, індекс ММВБ обвалився на 45%. А наступними днями, коли Московська біржа була вже закрита, акції російських компаній на світових біржах обвалювалися на 95% і більше. Згодом акції цих компаній виключили.

Тож намір Росії всіма обмеженнями та способами підняти свій фондовий ринок – лише чергова спроба відвернути неминуче. Адже як тільки ринок запрацює повноцінно, іноземні інвестори його обвалять своїм виходом.

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