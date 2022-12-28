Головна тема – відбудова України: Зеленський провів важливі переговори з главою інвестгіганта

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором найбільшої інвестиційної компанії у світі. Йдеться про фірму BlackRock, яку очолює Ларрі Фінк. Які теми вони обговорювали – читайте далі.

Уже кілька місяців компанія BlackRock працює над структуризацією фондів відбудови України. Про це Зеленський та Фінк домовилися у рамках попередньої зустрічі.

Зверніть увагу Світ після ембарго та цінової стелі для нафти з Росії: реакція ринку та нові можливості

Нові домовленості

Під час нових переговорів глава України та очільник інвестиційного гіганта BlackRock вирішили сфокусувати увагу на координації всіх учасників відбудови України, а також потенційних інвесторів. Головна мета – формування єдиною позиції усіх учасників процесу та залучення інвестицій для основних секторів української економіки.

Також стало відомо, що топменеджери компанії BlackRock мають на меті особисто відвідати Україну вже у найближчому майбутньому. Водночас Зеленський висловив слова подяки Ларрі Фінку за діяльність професійної команди, яка працює над цим проєктом.

Наприкінці вересня 2022 року Володимир Зеленський провів переговори з керівництвом однієї з найбільших інвестиційних компаній

Що відомо про BlackRock

. У рамках зустріч президент наголосив на відповідальності Росії та потенціалі України.

Додамо, що на сьогодні американська фірма управляє активами, які оцінюють у 8 трильйонів доларів. Штаб-квартира компанії розташована у Нью-Йорку, США.

Акції BlackRock торгують на ринку, на момент створення цього матеріалу, за ціною на рівні 703,26 долара, згідно з даними Yahoo!Finance. Її ринкова капіталізація 105,6 мільярда доларів США.