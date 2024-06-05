Завершилися найбільші парламентські вибори у світі: як реагував фондовий ринок Індії
Джерело:"Мінфін"
В Індії завершили підрахунок голосів у рамках парламентських виборів у країні. Водночас фондовий ринок країни також посилав свої сигнали.
Варто враховувати, що вибори до парламенту в Індії найбільші у світі.
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Сигнали від фондового ринку в Індії
На торгах 3 червня акції індійських компаній подорожчали до рекордного рівня. Цьому сприяли екзитполи, які продемонстрували впевнену перемогу альянсу Нарендрі Моді.Нагадаємо, що Моді обіймає посаду прем'єр-міністра Індії з травня 2014 року.
Зокрема, йдеться про індекс Nifty 50, який включає акції 50 найбільших індійських компаній, різко зріс на 3,59% до рекордних 23 338,7 пункту. Індекс BSE Sensex 30 додав на ринку 3,76% до 76 738,89 пункту.
В ITI Mutual Fund також додали, що фондовий ринок Індії продемонстрував такі результати, оскільки очікують, що поточний уряд країни продовжить проводити поточну політику значних капітальних витрат і стимулів для виробництва.
На момент створення цього матеріалу, обидва вище згаданих індекси демонструють позитивну динаміку:
- Індекс Nifty 50 під час торгів 5 червня зріс на 2,57% до 22 522,40 пункту, згідно з даними Google Фінанси;
- Цінні папери з індексу BSE Sensex 30 подорожчали на 2,69%. Загалом індекс коливається на рівні 74 015,71 пункту, інформує портал Google Фінанси.
Обидва індекси відійшли від пікових значень, які зафіксували 3 червня.
Хто виграв на виборах в Індії
Перемогу на виборах отримав "Національний демократичний альянс", яку очолює прем'єр-міністр Індії Нарендрі Моді, згідно з даними Reuters. Тоді як головна партія правлячої коаліції − Бхаратія Джаната Парті (BJP) − Індійська народна партія − вперше за багато років не зуміла набрати абсолютної більшості голосів.
Більше деталей про парламентські вибори в Індії:
- Вибори в Індії почалися 19 квітня в Індії;
- Загалом процес був організований у сім етапів.
- Очікували, що у голосуванні візьмуть участь близько 968 мільйонів зареєстрованих виборців.
- Вибори до нижньої палати парламенту Індії відбувалися з 19 квітня по 1 червня, а підрахунок голосів завершили 4 червня.