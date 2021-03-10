Великі вкладення та азартні ігри: 5 міфів про ринок Forex

Існує багато міфів про ринок Forex. Початківцям він часто здається дуже складним і незрозумілим, що заробити на ньому під силу далеко не кожному. А все-таки, якщо трохи більше дізнатися про Forex, то виявляється, що він не недоступним чи ризикованим, як здається на перший погляд.

Міф 1. Потрібно витрачати багато часу, щоб заробляти на Forex

Початківцям трейдерам здається, що для заробітку чималих грошей на Forex, потрібно виділити величезну кількість часу. І зрештою це заняття стане практично другою роботою. Але це зовсім не так.

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Для того, щоб успішно інвестувати в ринок Forex, слід лише розібратися в азах і основних поняттях. Зараз нема потреби витрачати багато часу на сам процес торгівлі, оскільки всі операції проводяться практично миттєво і повністю в режимі онлайн – доступ можливий з усіх видів мобільних пристроїв через додатки.

Міф 2. Forex – це казино

Ті, хто має мало уявлення про ринок Forex, часто порівнюють його з казино, оскільки вважають, що він має дуже багато спільного з азартними іграми. Але насправді це зовсім не так.

На відміну від казино, де практично неможливо виграти й точно прорахувати ймовірність успіху, Forex підпорядковується логічним і математичним законам. Для того, щоб здійснювати успішні операції, потрібна, перш за все, не удача, а точний розрахунок, розуміння ситуації на ринку і знання останніх новин, що впливають на котирування тих чи інших активів.

Міф 3. Заробити на Forex багато неможливо

Існує думка, що ринок Forex це не те місце, де можна заробити серйозні гроші та істотно примножити свої заощадження. Але це черговий міф.

Робити вигідні угоди та істотно збільшити свої накопичення цілком реально. Підтвердженням цьому є приклади людей, які стали успішними інвесторами й заробили на Forex цілий статок. Так, наприклад, на слуху у всіх ім'я Уоррена Баффета, статки якого Forbes оцінює в 96 мільярда доларів.

Міф 4. Потрібен великий стартовий капітал

Вважають, що для виходу на ринок, потрібно мати в кишені не кілька десятків доларів, а солідний початковий капітал.

Без сумніву, чим більше грошей ви вкладете, тим більшим буде ваш прибуток. Крім того, багато що залежить і від того, який ризик готовий взяти на себе інвестор. Однак почати заробляти на Forex можна з невеликої суми.

Міф 5. Щоб отримати прибуток на Forex, потрібно мати спеціальні знання

Багато з тих, хто замислюється про те, щоб спробувати свої сили на Forex, вважають, що для заробітку, треба мати вищу економічну освіту, а також витратити багато часу на навчання. Це теж один з міфів.

Насправді щоб отримувати дохід на Forex, потрібно навчитися правильно здійснювати операції та освоїти основи фінансової грамотності.

Як заробити на Forex

Після того, як ви розібралися з популярними міфами, у вас напевно виникло питання про те, як отримати дохід на Forex.

Для цього в першу чергу важливо вибрати правильну торговельну платформу. Однією з найбільш відповідних платформ є Libertex від групи компаній Forex Club. Ця платформа має простий і зрозумілий інтерфейс і доступна у вигляді вебдодатку, а також додатків для телефонів на iOS і Android. А це означає, що отримувати прибуток Libertex в можна, буквально, не встаючи з дивана.

Щоб заробляти потрібно всього лише відкрити та поповнити торговий рахунок, вибрати актив і визначитися з сумою і напрямком вашої угоди. Після цього вам залишиться натиснути "в ріст" або "в зниження", в залежності від того, куди, за вашими прогнозами, піде ціна обраного вами активу.

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Спрогнозувати динаміку котирувань можна, скориставшись вбудованою стрічкою новин і інструментами технічного аналізу. Також ви завжди можете звернутися за консультацією до фахівців Forex Club, які мають багаторічний досвід успішного трейдингу.

Позбавтеся від міфів і почніть заробляти на Forex разом з