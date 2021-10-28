Популярна китайська компанія втратила 4 мільярди доларів за три дні: що сталося

Китай намагається стримати збільшення кількості хворих на коронавірус, посилюючи обмеження. Це відчула на собі одна з найвідоміших мереж ресторанів у країні – Haidilao. За кілька днів компанія втратила мільярди доларів.

Китайська влада обмежила пересування між провінціями, оскільки спалах коронавірусу на північному заході країни переріс у загальнонаціональну хвилю. За останній тиждень на території материкового Китаю зафіксували понад 150 випадків інфікування, а спеціалісти попереджають, що ситуація може погіршитися.

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Китайська компанія втратила мільярди доларів за кілька днів

На цьому фоні акції компанії Haidilao за день впали на 7,5%. Це найнижчий показник з березня 2019 року. Загалом за тиждень активи мережі ресторанів обвалилися на 20%, продемонструвавши найгірший результат в індексі Гонконзької фондової біржі. За три дні ринкова капіталізація Haidilao зменшилася на 4 мільярди доларів.

Станом на 28 жовтня, вартість акцій компанії коливається на рівні 2,89 долара США (22,5 гонконзького долара). Ринкова капіталізація компанії становитьабогонконзьких доларів, інформує Yahoo!Finance

Аналітикиня Credit Suisse у Гонконзі Вероніка Сонг зазначила, що перспективи відновлення Haidilao залишаються сумнівними, попри те, що компанія, ймовірно, готова закрити більше збиткових точок задля підвищення прибутковості. Експертка також зауважила, що мережа ресторанів відновлюється повільніше, ніж її конкуренти, знизивши цільову ціну акцій компанії на 20% до 25,5 гонконзького долара або 3,28 долара США.

Цільова ціна Це очікувана ціна акції в майбутньому. За цією ціною власник буде готовий продати певні акції, а інвестор захоче їх купити.

Компаній, які працюють у сфері ресторанного бізнесу, на цьому тижні втрачають позиції на гонконзькому фондовому ринку, зокрема: