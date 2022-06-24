Велика Британія скоротила імпорт газу з Росії на 75%: на які ще кроки готовий піти Лондон

Велика Британія, яка є потужним союзником України, робить вибір на користь енергетичної незалежності від Росії. Йдеться про нафту та газ з держави-агресорки. На які кроки йде Британія – читайте далі.

Міністр бізнесу та енергетики Великої Британії Квасі Квартенга виступив на конференції Second Century London Conference та прокоментував позицію країни щодо ситуації на енергетичному ринку.

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Велика Британія обирає енергонезалежність

Міністр повідомив, що Велика Британія зменшила обсяги імпорту газу з Росії на 75% у порівнянні з аналогічним періодом роком раніше. Щодо нафти, то ситуація наступна – британський імпорт впав вдвічі. Востаннє країна отримала партія скрапленого природного газу ще 2 березня 2022 року й до кінця поточного цього року офіційний Лондон не має у планах купувати викопне паливо з держави-агресорки.

Квасі Квартенг додав, що жорстока війна в Україні, яку розв'язав Путін, має суттєво впливає на гуманітарну ситуацію на глобальному рівні, а також призводить до збільшення витрат на наступні сектори:

енергетика,

безпека.

Чиновник з Британії підкреслив, що причиною наявної газової кризи є не лише війна. Він нагадав, що світова економіка відновлюється від двох років пандемії, тож попит стрімко йде вгору й закономірно, що ціни на газ йдуть вгору.

Динаміка на ринку та плани

За словами міністра, загалом країни Європи та за кордоном стикаються з однаковими проблемами, й жодна країна від цього не застрахована. Наприклад, у Німеччині працюють над відновленням роботи вугільних електростанцій, а у Франції закликають домогосподарства надавати перевагу душу, а не ванні.

Хоча Велика Британія отримує дуже мало газу з Росії, ми всі вразливі до газових ринків, які ми не в змозі контролювати,

– зазначив урядовець.

Міністр бізнесу та енергетики Великої Британії також наголосив, що попри потужні санкції, держава-агресорка все ще здатна використовувати свій контроль у секторі газопостачанням. За його словами, країни Європи більше не можуть продовжувати жити у таких умовах.

На момент створення цього матеріалу, вартість двох найвідоміших марок нафти Brent та WTI коливається на рівніза барель відповідно, згідно з даними Bloomberg. Тоді як ціна природного газу становить 6,29 долара за британську теплову одиницю.

Урядовець додав, що пандемія та військове вторгнення Росії стали причиною масштабного навантаження на енергетичну систему Британії. Ця ситуація свідчить про те, що їм потрібно повною мірою мінімізувати залежність від ринку газу, який є досить нестабільним. За його словами, цей план реально втілити в життя за умови відмови від газу в довгостроковій перспективі.

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