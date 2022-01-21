Вартість нафти може злетіти до 100 доларів за барель: чому у Morgan Stanley оновили прогноз

Morgan Stanley можна додати до переліку банків, які прогнозують зростання вартості нафти у 2022 році. Йдеться про ціну на рівні 100 доларів за барель.

У попередньому прогнозі аналітики зазначали, що ціна на чорне золото зросте до 90 доларів за барель.

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Ціна нафти може злетіти до 100 доларів за барель

У Morgan Stanley прогнозують, що запаси нафти на глобальному рівні до кінця поточного року знову зменшаться після суттєво падіння у 2021 році. Крім того, вони додали, що резервні потужності теж впадуть – з 3,4 мільйона барелів(як є зараз) до 2 мільйонів барелів нафти в день.

Водночас експерти очікують, що надходження інвестицій для збільшення потужностей у нафтовому секторі впадуть на 30% до кінця цього десятиліття, оскільки "зелені" ініціативи будуть привертати все більше уваги.

Вартість нафти може зрости до 100 доларів за барель / Фото Unsplash

Попередньо аналітики американського банку вважали, що після того, як ціна нафти наблизиться до 90 доларів за барель, то попит на сировину почне знижуватися. Проте тепер вони переконані, що цей сценарій реалізується при вищій вартості чорного золота, адже споживання нафтопродуктів залишається на стійкому рівні. Для прикладу, попит на пальне для літаків, згідно з прогнозом, буде рости на 1,5 мільйона барелів нафти в день вже цього літа.

У Goldman Sachs, який входить до Великої Четвірки найбільших банків США, зробили аналогічний прогноз. Вони вважають, що нафта марки Brent до третього кварталу 2022 року досягне 100 доларів за барель. Актуальна вартість популярних марок нафти, згідно з Bloomberg: