Лишилося ще шість: скільки країн ЄС користуються євро у 2026 році

Євро є офіційною валютою більшості країн Євросоюзу. Однак декілька держав все ще використовують національні грошові одиниці, не бажаючи переходити на загальноєвропейські.

Скільки країн ЄС використовують євро?

У 2026 році євро використовують вже 21 країна ЄС з 27 членів блоку, передає Visual Capitalist.

Дивіться також Саме такі євро виводять з обігу: будьте бережні

Наразі близько 350 мільйонів жителів Євросоюзу розраховуються євро:

у Німеччині;

Ірландії;

Іспанії;

Греції;

Франції;

Португалії;

Литві;

Латвії;

Естонії;

Італії;

Словаччині;

Словенії;

Бельгії;

Австрії;

Хорватії;

Фінляндії;

Люксембурзі;

Нідерландах;

на Мальті;

та на Кіпрі.

У 2026 році до них приєдналася також Болгарія, яка почала використовувати євро замість національної валюти лева з 1 січня.

Варто додати, що це далося їй нелегко, адже багато жителів країни виступали проти переходу на євро. Люди побоювалися зростання інфляції, хоча історія не підтверджує тривалого підвищення цін після зміни валюти.

Однак інша частина суспільства підтримала євро, вважаючи, що це допоможе Болгарії поглибити торгівлю та зміцнити економічну безпеку.

Зауважте! Зрештою Софія все-таки зважилася на перехід і в липні 2025 року Рада ЄС ухвалила прийняття Болгарією євро як валюти.

Хто все ще не перейшов на євро?

Водночас шість країн ЄС наразі віддають перевагу своїм національним валютам. До них належать:

Польща (злотий);

Чехія (крона);

Угорщина (форінт);

Румунія (лей);

Швеція (крона);

Данія (крона).

Річ у тім, що законодавство ЄС передбачає, що всі члени блоку мають з часом перейти на євро, окрім Данії. Але оскільки термінів такого переходу не встановили, деякі країни користуються можливістю поки залишатися зі своєю національною валютою.

Це дозволяє державам:

самостійно формувати свою монетарну політику;

реагувати на можливі кризи і девальвувати валюту за потреби;

змінювати облікову ставку незалежно від рішень Європейського центрального банку (ЄЦБ).

Таким чином, ці шість країн поки не хочуть відмовлятися від своєї монетарної незалежності на користь більшої інтеграції в економіку ЄС.

Варто знати! Але є країни поза ЄС, де євро також є офіційною валютою. До таких, наприклад, належать Чорногорія, Косово, Андорра, Монако.

Чи перейде Україна на євро?