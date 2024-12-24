Валюта важливого партнера Кремля фіксує рекордні втрати 6 сесію поспіль

Індійська рупія падає в ціні щодо долара США. На валюту тисне зміцнення позицій долара на ринку.

Новий обвал індійської рупії

Індійська рупія впала до нового історичного мінімуму. Такий результат валюта фіксує шосту торгову сесію поспіль. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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На валюту Індії, яка активно співпрацює з Росією, тисне зростання прибутковості американських облігацій, яке сприяло зміцненню долара. Крім того, в країні фіксують високий попит на долар з боку імпортерів, що лише ускладнює ситуацію для грошової одиниці.

До теми! Курс впав до 85,2075 рупії за долара. Попередній історичний мінімум зафіксували днем раніше. Тоді курс коливався на рівні 85,12 рупії за долар.

На момент створення цього матеріалу, долар США торгується на рівні 85,15 рупії, згідно з даними Google Фінанси. З початку року американська валюта подорожчала на понад 2%.