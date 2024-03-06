Україна може втратити 1,5 мільярда доларів від Світового банку: усе через одного чиновника

Очільник Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку закликав президента України накласти вето на один із законів. Йдеться про закон, який вимагає прийняти Світовий банк.

Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Руслан Магомедов просить президента України Володимира Зеленського ветувати законопроєкт №5865 про Комісію цінних паперів та реформу ринку капіталів. Парламент підтримав цей законопроєкт 22 лютого 2024 року.

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Що не влаштовує Руслана Магомедова

Тепер законопроєкт має підписати український гарант. Проте Руслан Магомедов звернувся із зауваженнями щодо деяких положень документа. Серед них такі:

Питання стосовно заробітних плат працівників комісії – У цьому випадку регулятор прагне отримати право самостійно затверджувати штатний розпис. Наразі це повноваження Кабміну, який закладає відповідні видатки до бюджету.

Конфлікт інтересів – Магомедов закликає скасувати норму, яка забороняє працівникам комісії та членам їхніх сімей мати частку в підконтрольних учасниках ринку, отримувати від них матеріальну винагороду чи просто займати там будь-яку посаду.

Реакція народних обранців та ризики для України

Ситуацію прокоментували народні депутати Ярослав Железняк та Ольга Василевська-Смаглюк. Парламентарі, зокрема, вважають, що прохання про прибрання норми про конфлікт інтересів викликане тим, що це напряму стосується Магомедова та його посади.

Річ у тому, що голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у декларації за 2022 рік вказав, що у звітному періоді проживав з Євгенією Грищенко. Ця жінка обіймає посаду очільниці департаменту брокерського обслуговування клієнтів "Інвестиційний капітал Україна".

, якщо Володимир Зеленський підпише вище згаданий законопроєкт, то виникнуть питання щодо відповідності Магомедова займаній посаді.

Ярослав Железняк наголошує, що цей закон – це одна з вимог Світового банку до України у рамках програми DPL. Зокрема, Україна до 5 березня 2023 року нібито взяла на себе зобов'язання ввести в дію три закони:

Про електронні аграрні розписки; Про корпоративне управління; Про ринок капіталу.

Це необхідно для отримання позики у розмірі 1,5 мільярда доларів США. Раніше Денис Шмигаль повідомляв, що ці кошти допоможуть профінансувати субсидії для внутрішньо переміщених осіб та пенсійні виплати .