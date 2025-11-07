Удар по Орбану: єдина нафтова компанія Угорщини знайшла заміну російській нафті

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поїхав до Вашингтона домовлятися з Дональдом Трампом, щоб зберегти імпорт нафти з Росії. Проте єдина нафтопереробна компанія країни Mol Nyrt. заявила, що може обійтися і без російської сировини.

Як Mol може відмовитися від нафти з Росії?

Mol повідомила, що у разі припинення постачання нафти з Росії через нафтопровід "Дружба" вона зможе замінити до 80% цього обсягу імпортом через Хорватію, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Якщо потоки через нафтопровід "Дружба" суттєво скоротяться, Mol може збільшити використання Адріатичного трубопроводу і покривати близько 80% потреб своїх заводів, хоча це призведе до вищих технічних ризиків і логістичних витрат,

– зазначили в компанії.

Ця заява Mol пролунала буквально за кілька годин до зустрічі Орбана з Трампом у Білому домі, на якій угорський прем'єр намагатиметься добитися поступок щодо імпорту російської нафти.

Це свідчить про зміну риторики, адже раніше і Орбан, і Mol неодноразово наголошували, що країна не має альтернативи російській нафті,

– наголошує видання.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Угорщина навіть збільшила імпорт енергоносіїв з Росії і зараз отримує близько 90% нафти саме від Москви.

При цьому уряд Орбана та Mol раніше постійно применшували значення Адріатичного трубопроводу та наголошували, що Росія нібито залишається єдиним ефективним джерелом постачань енергоресурсів через відсутність виходу до моря.

Варто знати! Експерти відзначають, що майбутнє Mol напряму залежить від відмови від російської нафти. Адже якщо ЄС повністю відмовиться від російських енергоносіїв після 2027 року, Mol доведеться перейти на альтернативні джерела. Проте в компанії вже почали підготовку до цього і заявляють, що "обережно просувається" у модернізації своїх НПЗ в Угорщині та Словаччині для збільшення можливостей переробки неросійської нафти.

Про що Орбан проситиме Трампа?

Натомість Орбан поїхав до Трампа з чіткою метою – переконати того зробити виняток для Угорщини з дії нових санкцій США проти російської нафти, пише

Перед поїздкою він наголосив, що без досягнення домовленостей про послаблення санкцій угорців очікують "важкі часи".

Угорський прем'єр, за даними урядових джерел, навіть нібито готовий запропонувати Трампу велику енергетичну угоду, пише Index.

Угорщина поглибить співпрацю з США у сфері ядерної енергетики, зокрема щодо малих модульних реакторів, зберігання палива та відпрацьованих елементів.

США отримають нові ринки збуту, щоб розширити експорт своїх енергоресурсів.

Важливо! За інформацією Politico, у США не виключають, що Трамп раптово може передувати і надати Угорщині бажані поступки на імпорт російських енергоносіїв.

Як США тиснуть на Угорщину за нафту?